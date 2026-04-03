pep guardiola
Horváth Róbert Gábor

Pep Guardiola a szezon végéig halogatja a jövőjéről szóló döntést

A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola a 2025–26‑os szezon végéig vár a jövőjéről szóló végső döntés bejelentésével. A spanyol szakember jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól, azonban saját szavai és a klubhoz közeli források szerint még nem döntött arról, hogy hosszabb távon marad-e a klubnál, vagy a szezon végén távozik.

A Sky Sports „Paper Talk” rovata úgy tudja Guardiolát hiába kérdezik a folytatásról; csak a szezon zárása után tájékoztatja a klub vezetését arról, hogy számításba veszi-e a maradást.

Nincs nyomás, de...

A Telegraph szerint a 55 éves edző május végéig szeretné átgondolni helyzetét, mielőtt meghozza a végső döntést. Értékelni kívánja a csapat fejlődését és lehetőségeit, valamint azt, hogy mentálisan és fizikálisan mennyire érzi magát készen az újabb kihívásokra. A klub tiszteletben tartja ezt a hozzáállást, és nem helyezi nyomás alá Guardiolát.

Ez a halogatott döntés azonban már most hatással van a klub nyári átigazolási terveire: a potenciális játékosok és a vezetőség számára is kulcsfontosságú, hogy tudják, ki fogja irányítani a csapatot a következő szezonban, hiszen a menedzser személye meghatározhatja a stratégiai irányt és a fő célokat.

Utódlás és klubtervek

A City stratégiája továbbra is a versenyképes keret kialakítása és minden lehetséges trófeáért való harc. Ugyanakkor az, hogy mikor és hogyan dől el Guardiola sorsa, komoly hatással lehet a klub céljaira a Premier League-ben és az európai kupasorozatokban egyaránt.

Miközben Guardiola még nem döntött, a klub már előretekint: több neves edző neve is felmerült lehetséges utódként. A korábbi City segédedző, Enzo Maresca, és a volt csapatkapitány, Xabi Alonso, egyaránt szerepelnek a potenciális jelöltek listáján, amennyiben Guardiola a szezon végén úgy dönt, hogy távozik.

