A Sky Sports „Paper Talk” rovata úgy tudja Guardiolát hiába kérdezik a folytatásról; csak a szezon zárása után tájékoztatja a klub vezetését arról, hogy számításba veszi-e a maradást.

Nincs nyomás, de...

A Telegraph szerint a 55 éves edző május végéig szeretné átgondolni helyzetét, mielőtt meghozza a végső döntést. Értékelni kívánja a csapat fejlődését és lehetőségeit, valamint azt, hogy mentálisan és fizikálisan mennyire érzi magát készen az újabb kihívásokra. A klub tiszteletben tartja ezt a hozzáállást, és nem helyezi nyomás alá Guardiolát.

Ez a halogatott döntés azonban már most hatással van a klub nyári átigazolási terveire: a potenciális játékosok és a vezetőség számára is kulcsfontosságú, hogy tudják, ki fogja irányítani a csapatot a következő szezonban, hiszen a menedzser személye meghatározhatja a stratégiai irányt és a fő célokat.

Utódlás és klubtervek

A City stratégiája továbbra is a versenyképes keret kialakítása és minden lehetséges trófeáért való harc. Ugyanakkor az, hogy mikor és hogyan dől el Guardiola sorsa, komoly hatással lehet a klub céljaira a Premier League-ben és az európai kupasorozatokban egyaránt.

Miközben Guardiola még nem döntött, a klub már előretekint: több neves edző neve is felmerült lehetséges utódként. A korábbi City segédedző, Enzo Maresca, és a volt csapatkapitány, Xabi Alonso, egyaránt szerepelnek a potenciális jelöltek listáján, amennyiben Guardiola a szezon végén úgy dönt, hogy távozik.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.