Mi történt pontosan?

A feszültség a Real Madrid 1–0-s lisszaboni győzelmével zárult találkozón hágott tetőfokára. A mérkőzés után a spanyolok brazil világsztárja, Vinícius Júnior azt állította, hogy Prestianni rasszista megjegyzésekkel illette őt a gólöröm során.

A vádakat a Real öltözőjéből is megerősítették: Kylian Mbappé beszámolója szerint az argentin játékos többször is „majomnak” nevezte csapattársát. Az UEFA nem késlekedett, és a vizsgálat lezárultáig ideiglenesen el is tiltotta a 19 éves tehetséget.

Lukebakio: „Ez egy különleges helyzet”

A belga támadó a Pickx+ Sports-nak adott interjújában elismerte, hogy a rasszista botrány nehéz légkört teremtett a Benfica öltözőjében.

"Ez egy különleges helyzet. Be kell vallanom, nem tudom pontosan, hogyan kezeljem. Korábban sokat beszélgettem erről másokkal, azon tűnődve, én hogyan reagálnék, ha velem történne meg" – fogalmazott Lukebakio.

A játékos kiemelte, hogy bár az öltözőben téma az ügy, ők maguk sem ismerik a teljes igazságot: "Az emberek beszélnek és spekulálnak. De a végén mi sem tudjuk, mi hangzott el pontosan."

Mi lehet az igazság?

Lukebakio érdekes felvetéssel élt a Real Madrid narratívájával kapcsolatban. Felvetette annak lehetőségét, hogy az eset esetleg fel lett fújva.

"Ez a valóság, vagy csak eltúlozták, hogy előnyt kovácsoljanak belőle? Azt mondom magamnak, az is lehetséges, hogy a Real a saját javára akarta fordítani a helyzetet" – morfondírozott a szélső.

Nincs kegyelem, ha bebizonyosodnak a vádak

Bár Lukebakio hangot adott a kételyeinek, egy ponton nagyon határozott volt: a vak hűségnek van határa. Kijelentette, hogy ha a vizsgálatok bebizonyítják a bűnösséget, akkor nincs helye magyarázkodásnak.

„Ha igaz, amit mondanak, azt nem tudom és nem is fogom elfogadni” – tette egyértelművé a belga, jelezve, hogy a Benfica öltözője sem hajlandó falazni a diszkriminációnak, amennyiben a vádak beigazolódnak.

