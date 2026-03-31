Csendes válogatott szünet után tér vissza Madridba Bellingham
Jude Bellingham még február elsején, a Rayo Vallecano elleni bajnokin szenvedett elülső combhajlító sérülést, és hagyott ki több mint 1,5 hónapot.
Az angol középpályás az Atlético Madrid elleni bajnokin már kapott 17 percet Álvaro Arbeloától, és Thomas Tuchel is behívta az angol válogatottba, azonban Jude Bellingham nem kapott lehetséget pénteken Uruguay ellen, és a japánok ellen sem fog játszani kedden, nehogy rásérüljön a combhajlítójára.
A döntés egyértelműen azt mutatja, hogy Anglia hosszú távon gondolkodik, és fontosabbnak tartja a játékos teljes felépülését, mint egy barátságos meccset. A szurkolók ugyan szívesen látták volna pályán a Real Madrid középpályását, de most az a prioritás, hogy teljesen rendbe jöjjön – a válogatott és a klub orvosi stábjának felügyelete mellett.
Tuchel: nincs kockázat
Thomas Tuchel a BBC-nek nyilatkozva világossá tette a döntés okát:
„Nem vállalunk kockázatot Jude-dal, mert izomsérülésből tér vissza, és sosem lehet tudni, mi történhet.”
Hozzátette:
„Sokat adott a csapatnak már azzal is, hogy itt volt. Edzésen kiváló volt, de inkább semleges játékosként vett részt, nem terhelhettük száz százalékban. Nagyon jól nézett ki, de még visszafogjuk, mert nem akarunk kockáztatni. Ez egy speciális izomsérülés, és az idény ezen szakaszában semmiképp sem szeretnénk, hogy résérüljön. Neki is jót tett, hogy itt volt a keretben, remekül dolgozott, de nem fog játszani.”
– zárta gondolatait Tuchel.
