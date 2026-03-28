A GOAL angol kiadása szúrta ki, hogy Manuel Ugarte annak ellenére a pályán maradhatott, hogy Sven Jablonski játékvezető kétszer is felmutatta neki a sárga lapot a felkészülési mérkőzés második félidejében.

Az uruguayi válogatott játékost először a második félidőben kapott sárga lapot, amiért felrúgta Cole Palmert.

A mérkőzés talán akkor csúszott ki végleg Sven Jablonski kezéből, amikor Ben White gólja után a dél-amerikai játékosok megrohamzták a játékvezetőt, a reklamáló játékosok között pedig Ugarte is ott volt. A 24 éves középpályás pedig addig reklamált, amig német játékvezető fel nem mutatta neki a második sárga lapot. Mindenki megdöbbenésére azonban nem következett piros lap, és a középpályás a pályán maradthatott.







