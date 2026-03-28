Az évezred rablása! Két sárga lap után sem villant a piros az angolok meccsén! + videó
Ugarte két sárga lapot is kapott, mégsem állították ki
A GOAL angol kiadása szúrta ki, hogy Manuel Ugarte annak ellenére a pályán maradhatott, hogy Sven Jablonski játékvezető kétszer is felmutatta neki a sárga lapot a felkészülési mérkőzés második félidejében.
Az uruguayi válogatott játékost először a második félidőben kapott sárga lapot, amiért felrúgta Cole Palmert.
A mérkőzés talán akkor csúszott ki végleg Sven Jablonski kezéből, amikor Ben White gólja után a dél-amerikai játékosok megrohamzták a játékvezetőt, a reklamáló játékosok között pedig Ugarte is ott volt. A 24 éves középpályás pedig addig reklamált, amig német játékvezető fel nem mutatta neki a második sárga lapot. Mindenki megdöbbenésére azonban nem következett piros lap, és a középpályás a pályán maradthatott.
A játékvezetők visszavonták a második sárga lapot?
Miközben mindenki a felvillanó piros lapot várta, a negyedik játékvezető állítólag közölte a kispadokkal, hogy a második sárga lapot visszavonták. Ez a furcsa fordulat lehetővé tette, hogy Ugarte a pályán maradjon, amíg a 87. percben le nem cserélték Brian Rodríguezre.
A mérkőzés utáni beszámolók szerint a játékvezetők azt állították, hogy az első sárga lapot José María Giméneznek szánták. Ez azonban érthetően nem nyugtatta meg az angolokat.
A játékvezetőt egy befújt tizenegyes miatt is elővették az angolok
A mérkőzés egy csendes barátságos mérkőzésként indult. Azonban Ugarte-eset után még egy vitatott tizenegyes is borzolta a kedélyeket, ugyanis a vendég uruguayiak a találkozó utolsó perceiben büntetőhöz jutottak, amit Federico Valverde magabiztosan értékesített.
Az angolokat különösen felháborította a döntés, Harry Maguire élesen kritizálta Jablonskit az 1-1-es döntetlen után, és nem fogta vissza magát a játékvezető teljesítményének értékelésében. A Manchester United védője az ITV-nek „nevetségesnek” és „könnyűnek” nevezte a befújt tizenegyest.
Nem először fordult elő, hogy egy játékos két sárga lappal a pályán maradhatott
Bár ez csak egy barátságos mérkőzés volt, ami a két csapat felkészülését szolgálta a 2026-os világbajnokságra, ennek ellenére nem lehet figyelmen kívül hagyni a német játékvezetői csapat több mint furcsa ténykedését.
Az a tény, hogy Ugarte két sárga lapja ellenére is végigjátszotta a mérkőzést, érthetően hagyott maga után kérdőjeleket. Továbbra is rejtély, hogy miért módosították utólag a mérkőzés jegyzőkönyvét, hiszen ezzel megfosztották Angliát attól a lehetőségtől, hogy a mérkőzés hajráját emberelőnyben játssza le.
Nem teljesen példátlan, hogy egy játékos két sárga lappal a pályán maradhat, a 2006-s világbajnokság egyik csoportmérkőzésén már egyszer előfordult hasonló, akkor Josip Simunicsot végül három sárga lappal állította ki a játékvezető a Horvátország-Ausztrália mérkőzésen.