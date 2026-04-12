A mérkőzés történelmi pillanata már a 9. percben elérkezett, amikor Jamal Musiala egy fejesgóllal beállította a klub 1971-72-es, egy szezonon belüli 101 gólos Bundesliga-rekordját. A folytatásban aztán nem volt kegyelem: az 53. percben Leon Goretzka, majd egy perccel később Michael Olise is betalált, ezzel hivatalosan is átadva a múltnak a legendás csúcsot. A 65. percben Nicolas Jackson növelte négyre az előnyt, a kegyelemdöfést pedig Raphaël Guerreiro vitte be, kialakítva az 5-0-s végeredményt.

Vincent Kompany ráadásul úgy aratott történelmi győzelmet, hogy több kulcsjátékosának, köztük a gólvágó Harry Kane-nek is pihenőt adott. Erre szükség is volt, hiszen a csapatra sorsdöntő hetek várnak.

A Bayern München idén ismét harcban áll mind a három nagy trófeáért (Bundesliga, Német Kupa, Bajnokok Ligája). Kompany csapatának erősségét mutatja, hogy a Real Madrid elleni szerdai, hazai BL-negyeddöntő visszavágója (ahová 2-1-es spanyolországi előnnyel érkeznek) előtt úgy tudott pihentetni, hogy a csapat támadópotenciálja cseppet sem csökkent.

A bajnoki cím szinte már a zsebben van, szerdán jöhet a BL-negyeddöntő visszavágó a Real Madrid ellen, április 22-én pedig a Német Kupa-elődöntője vár a bajorokra a Bayer Leverkusen ellen.

Forrás: The Guardian

