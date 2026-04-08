Madridban kiakadtak a bíróra a Bayern elleni vereség után - ki kellett volna állítani Jonathan Tah-t?

A Bayern München elleni Bajnokok Ligája-vereség nemcsak az eredmény miatt hagyott mély nyomokat a Real Madridban, hanem a játékvezetés körüli viták miatt is. A Királyi Gárdánál pattanásig feszültek az idegek, és a Gazeta Express beszámolója szerint ennek középpontjában egyetlen este áll: Jonathan Tah kemény belépője Kylian Mbappé ellen.

Arbeloa nem érti a döntést

A madridiak szerint a német védő megmozdulása egyértelmű piros lapot érdemelt volna. A stáb és a játékosok is „felfoghatatlannak” nevezték, hogy a játékvezető csak egy sárga lappal büntette a szabálytalanságot, tekintve, hogy a szabálytalanság veszélyes volt, és súlyosabb következményekkel is járhatott volna Mbappéra nézve:

„Nem értem, miért nem adtak piros lapot, ezek jóvátehetetlen döntések”

– fakadt ki a mérkőzés után Álvaro Arbeloa edző.

Mintha a vereség és a meg nem adott piros lap nem lenne elég, a Real Madrid helyzetét tovább bonyolítja Aurélien Tchouaméni eltiltása. A francia középpályás egy sárga lapot kapott a találkozón, ami automatikus eltiltást von maga után a visszavágóra. A játékos a lefújás után nem is rejtette véka alá a frusztrációját:

„Ez sosem sárga lap, teljesen igazságtalan”

– jelentette ki.

Korábbi sztárbíró szerint is piroslap járt volna

A korábbi spanyol sztárjátékvezető, Mateu Lahoz is a Real Madrid álláspontját osztja. A szakértő „teljesen helytelennek” nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy a kontaktus egy különösen érzékeny és veszélyes területen történt. Ezzel szemben a német bírói szakértő, Lutz Wagner igyekezett tompítani a kedélyeket, védelmébe véve a kollégáját:

„Határeset volt a beavatkozás, de a sárga lap adható, az ítélet igazságos.”

