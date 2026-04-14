Bővül a hiányzók sora

A Real Madrid kihirdette a meccskeretet a Bayern München elleni, Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóra, kiderült, Raúl Asencio nem utazik a csapattal. A The Athletic szerint a 23 éves játékos gyomorproblémákkal küzd, emiatt nem lesz bevethető a szerdai mérkőzésen. A védő mellett az eltiltását töltő Aurélien Tchouaméni és a szintén sérüléssel bajlódó Thibaout Courtois se fog pályára lépni, ezzel még nehezebb feladat lesz a Real számára a párharc megfordítása Münchenben.

Rajtuk kívül Rodrygo sem lesz bevethető a bajorok elleni BL-visszavágón, a brazil támadó még a Getafe elleni bajnokin szenvedett térdkeresztszalag-szakadást (ACL), így számára már véget ért a 2025/26-os idény, eléreláthatóan leghamarabb 2026 végén/2027 elején térhet vissza a pályára.

Hosszabb névsor a védelemben

Arbeola az odavágón középhátvéd pozícióban Antonio Rüdigernek és Dean Huijsennek szavazott bizalmat, így Asencio kiesése nem jelenti azt, hogy más kezdőcsapattal kellene felállnia a Real Madridnak. Ennek ellenére létfontosságú kérdés lehet sérülés vagy egy korai sárga lapos figyelmeztetés esetén, milyen tartalékok állnak a vezetőedző rendelkezésére.

Ezen a téren Éder Militao visszatérése nagy segítség Arbeola csapatának, aki a hétvégi, Girona elleni bajnokin góllal tért vissza több hónapos kihagyás után. Ezen a mérkőzésen Asencio is kezdőként szerepelt, Rüdiger és Huijsen a szerdai Bayern München elleni meccs tudatában pihentek.

Forrás: GOAL

