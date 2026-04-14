A német–spanyol csata visszavágója előtt Lothar Matthäus a német Sky oldalán közölt egy cikket, amelyben arról írt, hogy "nem látja a megfelelő játékosokat a Real Madridban".

Ezután példaként megemlítette Sergio Ramost, Toni Kroost és Luka Modricsot, akiknek a személyében egykor "valódi karakterek voltak a pályán" a Real Madridnál, "de már nincsenek".

Bár a német válogatottsági rekorder azt elismerte, hogy Álvaro Arbeloa együttesében akadnak labdával ügyes és gyors játékosok, akik jó labdarúgók, de "egyikük sem egy ikon – sem Vinícius, sem Bellingham, sem Mbappé –, és ez az, ami a leginkább hiányzik a madridiakból".

Mint ismert, a párharc első felvonását 2-1-re nyerte Vincent Kompany csapata, amely hazai környezetben léphet a BL legjobb négy csapata közé.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.