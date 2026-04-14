Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Bózsik Tamás

"Nincs egy igazi ikonjuk" – Lothar Matthäus ezt tartja a Real Madrid legnagyobb problémájának

Bayern München vs Real Madrid
Bayern München
Real Madrid
Bajnokok Ligája

Szerdán a Bayern Münchenhez látogat a Real Madrid azzal a céllal, hogy ledolgozza egygólos hátrányát a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A legendás német labdarúgó elmondta, mi nehezítheti ebben a Királyiakat.

A német–spanyol csata visszavágója előtt Lothar Matthäus a német Sky oldalán közölt egy cikket, amelyben arról írt, hogy "nem látja a megfelelő játékosokat a Real Madridban". 

Ezután példaként megemlítette Sergio Ramost, Toni Kroost és Luka Modricsot, akiknek a személyében egykor "valódi karakterek voltak a pályán" a Real Madridnál, "de már nincsenek". 

Bár a német válogatottsági rekorder azt elismerte, hogy Álvaro Arbeloa együttesében akadnak labdával ügyes és gyors játékosok, akik jó labdarúgók, de "egyikük sem egy ikon – sem Vinícius, sem Bellingham, sem Mbappé –, és ez az, ami a leginkább hiányzik a madridiakból". 

Mint ismert, a párharc első felvonását 2-1-re nyerte Vincent Kompany csapata, amely hazai környezetben léphet a BL legjobb négy csapata közé. 

