Nagyrészt lüktető játék jellemezte az első félidőt, helyzetek itt is, ott is akadtak.

A 16. percben Kylian Mbappé előtt alakult ki a mérkőzés első nagy helyzete, a Real Madrid csatára egy az egyben lépett ki a védők mögül, azonban Manuel Neuer rutinosan kihasználta, hogy a francia támadó kiszorított szögből kénytelen tüzelni, és magabiztosan hárította a lövést.

Két perccel később Vinícius Júnior próbálkozott távolabbról, azonban a Bayern München kapusa résen volt, és kitornázta a játékszert.

A 28. percben Thiago Pitarch adta röviden haza a labdát, amire Gnabry csapott le, de Lunyin mellett már nem volt elég hely, így a német csatár nem tudta elpasszolni mellette a labdát, a játékszer Lunyinról szögletre vágódott. Mekkora ziccer volt!

A 29. percben ismét Mbappé próbálkozott, de Neuer a helyén volt, és védeni tudott.

A találkozó első gólja egy bajor kontra után született meg a 41. percben, Harry Kane passzolta Serge Gnabryhoz passzolt, aki Luis Díazt ugratta ki, aki a kijövő Andrij Lunyin elpasszolta a labdát (0-1).

A második félidő rémálomszerűen indult a Real Madrid számára, Michael Olise passza után Harry Kane gondolt egyet a 17 méterről, és egy remek tekeréssel kilőtte a hosszú sarkot, Lunyinnak esélye sem volt odaérnie, annyira sarokra ment a labda (0-2).

A 61. percben Vinícius lépett ki Dayot Upamecano röviden haza fejelt labdája után, a brazil szélső elhúzta Neuer mellett a labdát, azonban lövése csak az oldalhálóban kötött ki.

A 66. percben Mbappé játszotta magát tisztára, azonban a hosszú sarokba tartó lövésére még épphogy le tudott érni Neuer. Hatalmas bravúr volt!

Szinte percenként záporoztak a helyzetek a Bayern München kapujára, a 69. percben Vinícius ugratta ki Mbappét, a francia világbajnok tekerése pedig centikkel ment el a bal kapufa mellett. Neuer ezen is rajta volt!

A 74. percben góllá érett a Real Madrid mezőnyfölénye, Trent Alexander-Arnold lőtte passzára Mbappé érezett a hosszún, Neuer még ebbe a lövésbe is bele tudott kapni, de a labda, ha centikkel is, de áthaladt a gólvonalon (1-2).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 2-1-re nyert a Bayern München, és egygólos előnyből várja a müncheni visszavágót.

