Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Szabó Kristóf

Kettős mércét emleget az Atlético Madrid Valverde eltiltásával kapcsolatban

Az Atlético Madrid hivatalos X-oldalán panaszkodott a Real Madrid középpályásának, Federico Valverde piros lapja miatt, akit mindössze egy találkozótól tiltottak el, miközben a Matracosok szerint egy másik esetben, ugyanazzal az indoklással két meccses eltiltást osztottak ki az Athletic Bilbao játékosának, Oihan Sancetnek.

Továbbra is verdesnek a Real Madrid - Atlético Madrid derbi hullámai Spanyolországban. A Real 3-2-es győzelmével záruló madridi derbin a Királyiak uruguay-i játékosát, Federico Valverdét kiállította a játékvezető egy Álex Baena ellen elkövetett szabálytalanság miatt.

Akkor úgy tűnt, Valverdére két meccs "pihenő" vár, ám az Atlético Madrid hivatalos X-oldalán közölte, a Real Madrid játékosa egymeccses eltiltást kapott tettéért.

A bejegyzés szerint "a mérkőzés 77. percében a 8-as számú játékost (Federico Valverde) kiállították a következőért: úgy rúgta meg ellenfelét, hogy nem volt megjátszható közelségben a labda, ráadásul túlzott erőbevetéssel követte el mindezt. A bizottság 1 mérkőzésre tiltja el".

Ugyanakkor az Athletic Bilbao játékosának, Oihan Sancetnek is olvasható a jegyzőkönyve, akit még novemberben egy Barcelona elleni 4-0-ás vereség alkalmával állítottak ki: "A mérkőzés 54. percében a 8-as számú játékost (Oihan Sancetet) kiállították a következőért: úgy rúgta meg túlzott erővel az ellenfelét, hogy nem volt esélye a labda megjátszására. A bizottság 2 mérkőzésre tiltja el" - olvasható a bejegyzésben.

Az Atlético Madrid némi iróniával tálalta az esetet:

"Gratulálunk, a legjobbak vagytok ebben. Cél elérve: 1 meccses eltiltás Valverdének. A futballszurkolók nyugodtan utazhatnak nyaralni, tudván, a mez színe és a médiazaj nem befolyásolja a sport igazságszolgáltatásának döntéseit. Ugyanaz a bizottság. Ugyanaz a megfogalmazása a történteknek. Különböző kritériumok".

