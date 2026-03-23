A Real Madrid 3-2-s győzelmet aratott a városi rivális Atléticóval szemben a spanyol bajnokság (La Liga) 29. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. A találkozó nemcsak a szép gólokról marad emlékezetes, hanem Federico Valverde véleményes kiállítátásól is. A Real Madrid TV lefújást követően – az idény során nem először – nekiment a spanyol bírói karnak, szerintük ugyanis maximum csak egy sárga lapot kellett volna adni az uruguayi középpályásnak.

A bíró, Jose Luis Munuera Montero döntését a videóbíró is ellenőrizte, és megerősítette. A hivatalos jelentés szerint Valverde „úgy rúgta meg az ellenfelét, hogy a labda nem volt elérhető távolságon belül, ráadásul a Real Madrid középpályása túlzott erőbevetéssel lépett oda”.

„Botrány és szégyen”

A Real Madrid korábban is használta a Real Madrid TV-t arra, hogy nyomást gyakoroljon a spanyol játékvezetőkre, és a vasárnapi győzelem után újra élt ezzel a lehetőséggel. A Real Madrid TV-ben élesen bírálták a játékvezetést, és ragaszkodtak hozzá, hogy egy sárga lap is elegendő lett volna Valverde számára.

„Ez botrány, ez szégyen, ez összefoglalja az esetet. Ez egyértelmű sárga lapos szituáció, nyilvánvaló, de ha emlékszünk Pamplonára, megértjük, miért nem hívta ki a játékvezetőt a VAR”

– kommentálták dühöesen az esetet.

„Sokan azt fogják mondani, hogy már megint a Real Madrid TV-vel van a probléma. Mi azért készítünk videókat, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez soha, semelyik pályán nem ér piros lapot, ez egy tankönyvi sárga. Baena átveszi a labdát, megtolja, és ezért Valverde nem éri el. A játékvezetőnek nem az volt a célja, hogy tönkretegye a derbit, hanem hogy tönkretegye a Real Madridot, ami nem ugyanaz."

„Biztos vagyok benne, hogy meg fogják indokolni a piros lapot, és azt fogják mondani, hogy a bíró és a VAR is helyesen döntött. Ami nyilvánvalóan nem igaz; egy játékost nem szabad kiállítani ezért. Aztán megpróbálják majd eladni nektek ezt a marhaságot, beszélnek majd intenzitásról, meg hogy nem volt nála labda. Természetesen ott volt labda, de Valverde nem tudta elérni, mert Baena hozzáért.”

– hangsúlyozták a lefújást követően.

Arbeloa köszönetet mondott a játékvezetőnek, na nem a piros lapért

Bár nem értett egyet a döntéssel, a blancók vezetőedzője, Álvaro Arbeloa köszönetet mondott Munuera Montero magyarázatáért.

„Jellemet és mentális erőt mutattunk. Egy emberrel kevesebbel kellett küzdenünk. Más a véleményem a piros lapról, de köszönöm José Luisnek, hogy eljött elmagyarázni, miért állította ki Valverdét. Sikerült megszereznünk a három pontot, ami a célunk volt. Azt mondta, túlzott erőbevetéssel lépett oda Baenának, bár én ezt továbbra sem így látom. Nem volt szándékos, senkine sem akart sérülést okozni. Ez az én nézőpontom, különbözik az övétől. De eljött elmagyarázni, és értékelem. Néha ez számít, még ha semmit sem változtat is. A piros lap mindent nehezebbé tett, és nehéz volt kiharcolni a három pontot. Ez a győzelem fordulópontot jelenthet a bajnoki versenyfutásban. Tovább harcolunk a bajnoki címért!”

– húzta alá a Real Madrid vezetőedzője.

Valverde kétmeccses eltiltást kapott

Valverde a La Liga szabályai szerint automatikusan kétmeccses eltiltást kapott, így eltiltás miatt kihagyja a Mallorca és a Girona elleni összecsapásokat a válogatottszünet után.

A mérkőzés öszefoglalója, (2:30-nál Valverde piros lapja):

