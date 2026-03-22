Jobban kezdtek a vendégek, és az első félidőben Ademola Lookman találatával előnybe is kerültek (0–1).

A fordulás után azonban gyorsan fordított a Real: előbb Brahim Díaz harcolt ki egy tizenegyest, amit Vinícius Júnior magabiztosan értékesített (1–1), majd négy perccel később Federico Valverde használta ki a csereként beálló José María Giménez hibáját (2–1).

A 67. percben Molina egy nagy góllal egalizált (2–2), ám öt perccel később Vinícius ismét betalált, ezzel kialakítva a 3–2-es végeredményt.

A hazaiak a 77. perctől emberhátrányban játszottak Valverde kiállítása miatt.

A mérkőzés összefoglalója:

