C. Kovács Attila

Piros lap, tizenegyes, szép gólok – a Real Madrid legyőzte az Atléticót + videó

A Real Madrid 3-2-s győzelmet aratott az ősi rivális Atlético Madrid ellen a spanyol bajnokság (La Liga) 29. fordulójának vasárnap esti rangadóján. A mérkőzés hőse Vinícius Júnior volt.

Jobban kezdtek a vendégek, és az első félidőben Ademola Lookman találatával előnybe is kerültek (0–1).

A fordulás után azonban gyorsan fordított a Real: előbb Brahim Díaz harcolt ki egy tizenegyest, amit Vinícius Júnior magabiztosan értékesített (1–1), majd négy perccel később Federico Valverde használta ki a csereként beálló José María Giménez hibáját (2–1).

A 67. percben Molina egy nagy góllal egalizált (2–2), ám öt perccel később Vinícius ismét betalált, ezzel kialakítva a 3–2-es végeredményt. 

A hazaiak a 77. perctől emberhátrányban játszottak Valverde kiállítása miatt.

A mérkőzés összefoglalója:

