Nagy lehetőséget kapott az Arsenal: Nem bírt a Manchester City otthon a Brightonnal

A Premier League 21. fordulójában, a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Brighton ellen.

A vendég csapat kezdte jobban a mérkőzést, az első 8 percben Donnarummát kétszer is tesztelte a Brighton, de sem Gross, sem Kadioglu nem járt túl az olasz kapus eszén. Szép lassan aztán átvette az irányítást a City, előbb Haaland fejelet kapu mellé, majd egy Dokuval szembeni szabálytalanságért tizenegyest kapott a hazai gárda, a norvég gólzsák pedig ezt már nem hibázta el és megszerezte a vezetést a 41. percben. Volt még rá esély, hogy növelje előnyét Guardiola legénysége, Reijnders lövése viszont nem talált utat a kapuba.



A második félidőben Bernardo Silva járt elsőként nagyon közel a gólszerzéshez, a túloldalon aztán Ayari találta meg Mitomát, a japán szélső pedig egalizált a 60. percben. Ezt követően a mezőnyben fölényben futballozott a manchesteri alakulat, de a hajráig nem tudott nagy helyzetet kialakítani, aztán viszont többet is, de sem Haaland, sem Cherki nem tudta bevinni a győztes találatot. Maradt az 1-1, amivel nagy lehetőséghez jutott az Arsenal, hiszen amennyiben Mikel Arteta csapata holnap legyőzi a Liverpoolt, úgy 8 pontos előnyre tesz szert.



Ami a forduló többi meccsét illeti, a Bournemouth fordulatos meccsen verte 3-2-re a Spurst, a Brentford simán a Sunderlandot, az Aston Villa ismét pontokat vesztett, a Chelsea - emberhátrányban - még nem új edzőjével, de kikapott a Fulham otthonában, az Everton és a Wolves piroslapokkal tarkított meccsen ikszelt.



A később kezdődő meccsek gólzáport hoztak, a Newcastle-Leeds 4-3, a Burnley-Manchester United 2-2 lett.