Bírói segítség: a bajnok Arsenal javára tévedtek a legtöbbet a játékvezetők

Hosszú böjt után ért fel ismét az angol bajnokság csúcsára az Arsenal, ugyanis a 2004-ben elhódított veretlen bajnoki szezon után idén ismét Észak-London piros felére került a Premier League trófeája.

Mikel Arteta csapatának pedig azt a bravúrt is sikerült összehozni, hogy a 38 forduló alatt egyetlen tizenegyest és kiállítást sem ítéltek meg a csapat ellen. Ez magyarázható egyrészt a fegyelmezettséggel, másrészt viszont néhányszor a játékvezetők is hibáztak egy-egy esetnél, és kiderült, a bajnokcsapat profitálta a legtöbbet ezekből a hibákból.

A KMI független vizsgáló bizottság adatai szerint a VAR hibáiból háromszor is jól jött ki az Arsenal, köztük az Everton és a Brighton elleni meccseken, amikor tizenegyest kellett volna ítélni a londoniak ellen, ám a technológia nem szólt közbe, és mindkét meccset 1-0-ra nyerte az Arsenal. De olyan is előfordult, hogy piros lapot úszott meg a londoni együttes: az Aston Villa elleni meccsen, 2-0-s Arsenal-előnynél Mikel Marinót második sárga lappal ki kellett volna állítani (a vége 4-1 lett), míg a Manchester City elleni vereség alkalmával Gabrielnek kellett volna idő előtt zuhanyozni menni.

Ha mindent egybevetünk, hogy mennyit tévedtek egy csapat javára és ellene, az Arsenal járt a Chelsea-vel együtt, ugyanis Artetáék hétszer jöttek ki jól és kétszer rosszul egy bírói hibából (a különbség öt), míg a Kékek nyolc kedvező ítélete mellé három téves döntés párosul (szintén öt a különbség).

Minden bizonnyal ez foglalkoztatja legkevésbé ebben a pillanatban az Arsenalt, ugyanis szombat délután újabb történelmi mérföldkövet érhet el az együttes, ugyanis megszerezheti első Bajnokok Ligája-címét a klub története második BL-fináléjában a Paris Saint-Germain ellen.

Forrás: BBC

