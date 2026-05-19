Arsenal title party fans Emirates Stadium 2026
C. Kovács Attila

Micsoda fieszta! Így ünnepelte meg a bajnoki címét az Arsenal! + videó

Az Arsenal 22 év után ülhet fel ismét a Premier League trónjára. Az észak-londoniak bajnoki győzelme azután vált biztossá, hogy a Manchester City nem tudta legyőzni kedd este az AFC Bournemouth-t. Az Arsenal játékosai együtt szurkolták végig a mérkőzést a klub edzőközpontjában, a lefújás után pedig hatalmas fieszta kezdődött, mint a klub edzőközpontjában, mint az Emirates Stadionban. Mutatjuk a legfontosabb jeleneteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester City csak 1-1-s döntetlent játszott az AFC Bournemouth otthonában, ezzel pedig biztossá vált, hogy Erling Haalandék már nem érhetik be a listavezető Arsenalt, így az ágyúsok 22 év után ismét bajnoki címet ünnepelhetnek.

Az Arsenal játékosai, és az edzői stáb együtt nézték végig a mérkőzést a klub edzőpályáján, a lefújás után pedig kiszakadt a feszültség mindenkiből:

De Észak-Londonban is hatalmas ünneplés kezdődött, az Arsenal stadionjának, az Emiratesnek a környékét ellepték a szurkolók:


