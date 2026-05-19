Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester City csak 1-1-s döntetlent játszott az AFC Bournemouth otthonában, ezzel pedig biztossá vált, hogy Erling Haalandék már nem érhetik be a listavezető Arsenalt, így az ágyúsok 22 év után ismét bajnoki címet ünnepelhetnek.

Az Arsenal játékosai, és az edzői stáb együtt nézték végig a mérkőzést a klub edzőpályáján, a lefújás után pedig kiszakadt a feszültség mindenkiből:

De Észak-Londonban is hatalmas ünneplés kezdődött, az Arsenal stadionjának, az Emiratesnek a környékét ellepték a szurkolók:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.