Az Arsenal vezetősége prioritásként kezeli Mikel Arteta szerződésének meghosszabbítását, miután a spanyol tréner bajnoki címre vezette a londoni együttest. A klub tulajdonosi köre szerint a a hosszú távú sikerek érdekében kulcsfontosságú az együttműködés folytatása.

A Sky Sports beszámolója szerint a klubvezetés kifejezetten optimista az új megállapodással kapcsolatban. Josh Kroenke társtulajdonos úgy fogalmazott: „Nagyon magabiztosak vagyunk Arteta maradását illetően.”

A spanyol szakember 2019 decemberében vette át az Arsenal irányítását, és azóta fokozatosan újra élcsapattá formálta a londoniakat. Az elmúlt szezonokban már látszott az építkezés eredménye, a mostani idényben pedig összeállt a kirakós: az Arsenal ismét a Premier League élére került.

Kroenke külön kiemelte, hogy Arteta nemcsak eredményeket hozott, hanem új mentalitást is kialakított a klubnál. Mint mondta: „Mikel gyakorlatilag új alapokra helyezte a klub működését és szemléletét.” Erről beszélt korábban, a klub legendás játékosa Ian Wright is.

A hírek szerint az Arsenal vezetősége már egy ideje dolgozik az új kontraktus előkészítésén, és szeretnék minél hamarabb lezárni a tárgyalásokat. Arteta jelenlegi szerződéséből ugyanis már csak egy év van hátra, így a londoni klub számára stratégiai kérdéssé vált a hosszabbítás.

Az Arsenal szurkolói számára jó hír lehet, hogy a vezetőség nemcsak az edző megtartásában gondolkodik, hanem a keret további megerősítésében is. A cél egyértelmű: hosszú távon is az angol és európai elitben maradni.

