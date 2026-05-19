Az Arsenal újabb fontos győzelmet aratott a Premier League-ben, miután 1–0-ra legyőzte a Burnley együttesét, és ezzel már csak egy siker választja el a londoniakat a bajnoki címtől. A mérkőzés hőse Kai Havertz volt, aki Bukayo Saka szöglete után fejjel talált a kapuba a 37. percben.

A találkozó azonban nemcsak a győztes góltól marad emlékezetes. A második félidő közepén Havertz egy kemény becsúszással találta el Lesley Ugochukwu vádliját, ami után sokan azonnali piros lapot vártak. Paul Tierney játékvezető azonban csak sárga lapot adott, a VAR pedig nem hívta ki videózásra.

A döntés hatalmas vitát robbantott ki Angliában. A Sky Sports szakértőjeként dolgozó korábbi angol válogatott Gary Neville szerint Havertz „nagyon szerencsés” volt.

„Messze volt a labdától. Nem tetszett a belépő, főleg a magassága és az, hogy a támaszkodó lábat találta el” – fogalmazott Neville.

Jamie Carragher szintén úgy vélte, hogy az Arsenal játékosa megúszta a kiállítást.

„Nem értem, hogy a játékvezető miért nem adott piros lapot. Egyedül az mentette meg Havertzet, hogy nem volt akkora ereje a belépőben” – mondta a korábbi Liverpool-védő.

A Premier League hivatalos mérkőzésközpontja később közleményt adott ki, amely szerint a VAR megvizsgálta az esetet, és úgy ítélte meg, hogy a szabálytalanság nem érte el a súlyos durvaság szintjét.

Nem mindenki értett azonban egyet a kritikákkal. Patrick Vieira, az Arsenal legendás korábbi csapatkapitánya szerint a sárga lap megfelelő döntés volt.

„Látszott a stopli, de nem volt elegendő erő vagy intenzitás a mozdulatban ahhoz, hogy piros lap legyen” – mondta Vieira.

A Burnley ideiglenes vezetőedzője, Mike Jackson viszont dühösen nyilatkozott a találkozó után.

„A mai futballban ez piros lap. Veszélyes belépő volt, ráadásul sérülést is okozhatott volna. Ha kiállítják, húsz percen át emberelőnyben játszhattunk volna” – hangsúlyozta.

A közösségi médiában és a BBC élő közvetítésének kommentjeiben is sok szurkoló értetlenül fogadta az ítéletet. Többen azt írták, hogy hasonló esetekért korábban rendszeresen piros lap járt a Premier League-ben.

Az Arsenal a bajnokság hajrájában rendre jól jön ki a VAR-által vizsgált ítéletekből. A West Ham elleni találkozón a videóbíró érvénytelenítette a hazaiak egyenlítő gólját, így az Arsenal 1-0-ra megnyerte végül a találkozót.

Ahogy a mostanit is csak egy góllal. De az Arsenal számára az eredmény másodlagos, a legfontosabb a három pont volt, amellyel tovább nőtt az esélyük arra, hogy 22 év után ismét angol bajnoki címet ünnepelhessenek.

