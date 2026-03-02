Szoboszlai fellélegezhet? A Liverpool döntött Arne Slot sorsáról!

Angol sajtóhírek szerint a klubvezetősége belenyugodott abba, hogy a Liverpool idén nem védi meg címét, és nem lesz ismét Premier League-győztes. Az FSG azonban nem szeretné, hogy a csapat lecsússzon a BL-helyekről, mivel a következő idényben is ott szeretnének lenni az első számú európai kupasorozatban.

Emellett a klubvezetőség még egy másik célt is kűtözött: a lehető legtovább kell menetelni a Bajnokok Ligája most futó idényében. A Liverpool a Galatasaray ellen lép pályára a legjobb 16 között, így a vörösöknek minden esélye megvan rá, hogy minimum a negyeddöntőig eljussanak.

Mennyi reális a Bajnokok Ligája hely kiharcolása?

A Liverpool 28 fordulót követően 48 ponttal az ötödik, még Bajnokok Ligája indulást érő helyen áll a bajnokságban, három ponttal megelőzve a hatodik pozícióban álló Chelsea-t.

Kedden a Liverpool a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendége lesz az angol Premier League hétközi, 29. fordulójában, ami egy újabb remek alkalom lesz Sloték számára, hogy egy újabb győzelemmel még közelebb kerüljenek a hőn áhított Bajnokok Ligája szerepléshez.



