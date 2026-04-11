A madridi sajtótájékoztató legélesebb mondata egy vitatott jelenethez kapcsolódott: Arbeloa szerint a Kylian Mbappé elleni szabálytalanság „tizenegyes itt és a Holdon is”, ezzel nyíltan bírálva a VAR működését és a bírói következetlenséget. A tréner hangsúlyozta, hogy az ilyen döntések „érthetetlenek”, és szerinte nem először sújtják a csapatát hasonló esetek.

A csalódást keltő 1–1-es eredmény különösen fájó a bajnoki versenyfutás szempontjából, hiszen a királyi gárda hátránya tovább nőtt az éllovas mögött. Arbeloa ugyanakkor nem a játékosok egyéni teljesítményét okolta: kiállt Mbappé és Vinícius Júnior mellett, és inkább a csapatszintű működés hiányosságait emelte ki. „A világ legjobb játékosai nálunk vannak, de csapatként is a legjobbnak kell lennünk” – fogalmazott korábban, és ezt a gondolatot most is megerősítette.

A szakvezető szerint a problémák gyökere az intenzitás hiánya. „200 százalékot kell adnunk. Nem vagyunk olyan csapat, amely 90 százalékkal is nyerni tud” – mondta, utalva a közelmúlt ingadozó formájára.

Arbeloa ugyanakkor már előre tekint: a szezon sorsa könnyen a Bajnokok Ligájában dőlhet el. A Bayern elleni visszavágóra utalva egyértelművé tette:

„A szerda a mi esténk lesz. 200 százalékot adunk majd.”

A madridi edző többször is utalt rá, hogy a párharc még nem lefutott, és a klub történelme éppen az ilyen helyzetek megfordításáról szól. Sőt, már a Girona elleni meccs előtt kijelentette: „a szerdai meccs már holnap kezdődik”, vagyis minden mérkőzés a müncheni visszavágó felvezetése.

A döntetlen figyelmeztető jel a Real számára: a Bayern München ellen ez kevés lesz. Arbeloa üzenete világos: kevesebb hiba, nagyobb intenzitás – és feltétlen hit abban, hogy még semmi sincs elveszve.

Frissítés! (15:00)

„Vagy benyújtja a lemondását, vagy kirúg mindenkit" – a Real Madrid TV megfenyegette a játékvezetők főnökét az eset után.

