Berohanó szurkolóhoz hasonlították a játékvezetőt

A Real Madrid - Girona 1–1-re végződő mérkőzés 87. percében Mbappé arcát a büntetőterületen belül találta el könyökkel a Girona játékosa, a hazai csapat számára azonban nem ítéltek tizenegyest. A jelenet a madridisták körében nagy haragot gerjesztett, a Real Madrid TV újságírói is kommentálták az esetet:

„Az a szürke felsőben, fekete nadrágban álló ember elvileg a játékvezető. Azért mondom, hogy elvileg, mert akár egy szurkoló is lehetett volna, aki berohant a pályára... a mérkőzés játékvezetője, Javier Alberola az, és látja, hogy a játékos vérzik. A bíró és a VAR is látta, de egyikük sem akart büntetőt ítélni. A legrosszabb az egészben, hogy még szégyenérzetük sincs.”

Sértő ítéletek

A mérkőzés után az RMTV-n a „Az elátkozott völgy embere” című filmet vetítették, amelyet a spanyol bajnokság játékvezetésével hozták kapcsolatba.

„Azt is mondhatnánk, hogy a La Liga az elátkozott völgy, azoknak a bírói döntéseknek köszönhetően, amelyeket elszenvedünk. Szerdán a Bajnokok Ligájában reméljünk igazságos bírói ítéleteket fogunk látni, nem pedig olyanokat, amik sértésnek számítanak”

Emellett szót ejtettek a Játékvezetői Szakbizottság, elnökéről, Fran Sotoról is:

„Ha nézi a Real Madrid TV-t, két opciója van: vagy benyújtja a lemondását, hiszen a képek nem hazudnak, vagy kirúgja a Játékvezetői Szakbizottságból az összes Negreira-bérencet, akik még ott vannak.”

José María Negreira neve gyakran hallható a Real Madrid TV-n, a bizottság volt alelnöke egy hatalmas korrupciós botrány főszereplője, a vád szerint az FC Barcelona több millió eurót fizetett különbőző, Negreirához köthető cégeknek.

Forrás: Marca

