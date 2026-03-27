A Hamburg SV péntek délelőtt hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta a magyar futball egyik legnagyobb tehetségét, Andrej Vasiljevicet. A transzfert az MTK is megerősítette.

A német klub nem tette közzé, mennyit fizet a 16 éves szupertehetségért, azonban a Nemzeti Sport korábban arról írt, hogy a német csapat több millió eurót fizethet az MTK-nak Vasiljevic játékjogáért.

Topcsapatok áltak sorba Vasiljevicért

Ahogy csütörtökön beszámoltunk róla, nem a HSV volt az egyetlen klub, amelyik élénken érdeklődött a 16 éves csatárért, 2024-ben a portugál SL Benfica is vitte volna, de a család és a játékos az MTK-t választotta a töretlen fejlődés érdekében. A türelem pedig kifizetődött: az ifjú titán a Bundesligában folytatja a pályafutását.

Az EM Sports is megszólalt

– Amiről az átigazolásokra szakosodott olasz transzferguru, Fabrizio Romano csütörtök délelőtt már posztolt a közösségi médiában, az péntek délelőtt hivatalossá vált. Az MTK Budapest 16 esztendős csatára, Vasiljevic Andrej a Bundesligában szereplő Hamburgba szerződött, az átigazolás pedig az EM Sports közreműködésével valósult meg – írta közleményében a játékost képviselő EM Sports menedzseriroda.

A 16 esztendős támadó – akinek édesapja, Dusan Vasziljevics korábban többek között a Cottbus, a Slavia Praha, az Újpest, a Videoton, a Honvéd és a Kaposvár mezét is viselte – a tavaszi szezon végéig az MTK-ban szerepel, a nyári felkészülést viszont már a német csapatnál kezdi.

„A mostani átigazolás abból a szempontból is különleges az életünkben, hogy olyan futballistáról beszélünk, akinek az édesapja is játékosügynökként dolgozik, ennek köszönhetően a nagyon stabil emberi háttér mellett erős szakmai támasza is a fiának – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa. – Ezzel együtt Dusannal úgy éreztük, hogy a nemzetközi piacon szerzett sokéves tapasztalatunkkal és rálátásunkkal képesek vagyunk segíteni Andrej jövőjét. Az édesapjával két éve vagyunk szoros kapcsolatban, és örömteli, hogy a fia jövőjével kapcsolatban ugyanazt a klubot gondoltuk ideális következő lépcsőfoknak. Nagyon bízunk ebben a projektben, mert olyan potenciál rejlik Andrejben, amely nemzetközi szinten is fényes karriert vetít előre.”

A jelenleg a magyar U17-es válogatott összetartásán készülő támadóért több európai topcsapat is versengett, végül a német klub lett a befutó.

„Boldog vagyok, hogy olyan üzletben játszottunk szerepet, amely mind a Hamburg, mind az MTK számára fontos üzenetet hordoz. Ez a klubváltás is bizonyítja, hogy a fővárosi klub remek kiválasztási rendszerrel és képzéssel rendelkezik, és olyan emberek vezetik, akik értik a nemzetközi futball működését. Ennek is köszönhető, hogy közvetlenül Vitályos Viktor átigazolása után egy újabb, európai szinten is kiemelkedő transzfert sikerült megvalósítanunk közösen. Pécsi Ármin, Vitályos Viktor vagy most éppen Vasiljevic Andrej példája azt mutatja, hogy amennyiben a játékosok a megfelelő időben és szinten megkapják a szükséges bizalmat és játékperceket, akkor a magyar klubokkal karöltve képesek vagyunk nemzetközi szinten is kiemelkedő üzleti lehetőségeket teremteni.”

– zárta gondolatait Esterházy Mátyás.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.