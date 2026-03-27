Ahogy arról elsőként beszámoltunk, Andrej Vasiljevic a Bundesligában szereplő Hamburghoz igazolt. A magyar játékos az idény hátralévő részét még az MTK-nál tölti, nyáron csatlakozik a német gárdához, amellyel hosszútávú szerződést írt alá péntek délelőtt.

A BILD információi szerint a HSV 1,5 millió eurót fizetett a magyar szupertehetségért, ez az összeg pedig bizonyos búnuszok teljesítülése esetén még tovább nőhet.

A Hamburg nagyot húzott Andrej Vasiljevic megszerzésével

A német lap cikkében hozzáteszi, hogy a HSV számára komoly siker ez az átigazolás, hiszen olyan topklubok is versenyben voltak a játékosért, mint a Borussia Dortmund, az RB Leipzig, a Benfica és az Inter.

Claus Costa, a hamburgiak sportigazgató így nyilatkozott az átigazolást követően:

„Hosszú ideje dolgoztunk Andrej megszerzésén, ezért különösen örülünk annak, hogy ő és a családja egyértelműen a HSV mellett döntött. Rendkívül izgalmas és kiegyensúlyozott csatárprofilja van: a klasszikus középcsatár-erényeket – mint a magasság (1,91 méter), a technikai képzettség és a gólveszély – magas szinten ötvözi, emellett a korához képest kifejezetten érett játékfelfogással rendelkezik.”

A HSV tervei szerint Vasiljevic az U19-es és az U21-es csapaton keresztül jut majd el a felnőttekhez.

Costa hozzátette:

„Ez az átigazolás jól mutatja a profi csapat és az akadémia közötti szoros együttműködést. Meggyőződésünk, hogy Andrej nálunk sikeresen megteszi karrierje következő lépéseit.”

Andrej Vasiljevicnek kitaposott utat kell bejárnia

A klub hasonló utat képzel el számára, mint másik nagy tehetsége, Louis Lemke (16) esetében. A német U17-es válogatott játékos a szezont az U19-ben kezdte, majd az elmúlt hónapokban már az U21-ben szerepel, rendszeresen edz a profikkal, és a Bayern München elleni 2–2 során már a Bundesliga-keretbe is bekerült. A HSV vezetői hasonló fejlődést várnak Vasiljevictől is.

Az MTK támadója – annak ellenére, hogy a korosztálya szerint még U16-os – ebben a szezonban az U19-ben játszik, ahol folyamatosan szállítja a gólokat.

