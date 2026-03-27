Az elmúlt években az SL Benfica, az Interazionale, a Lipcse és a Hamburg érdeklődéséről is lehetett hallani Andrej Vasiljevic kapcsán, miért pont a Hamburgot tartották a megfelelő lépcsőfoknak a fia karrierjében?

Az elmúlt 2-3 hónapban rengeteg klub kereste fel Andrejt, így nem volt könnyű jó döntést hozni, hat-hét klub közül választottuk ki a Hamburgot. Döntésünkben szerepet játszott, hogy a Hamburg egy fantasztikus klub, egy remek projekt, Andrej számára pedig kiváló lehetőség, hogy tovább fejlődjön, és megmutassa magát előbb-utóbb a Bundesligában is.

2024-ben arról lehetett olvasni, hogy a Benfica nagyon komolyan gondolta Andrej Vasiljevic leigazolását, mégis az MTK mellett tették le akkor a voksukat. Mit gondol erről, hogyan élték meg ezt az időszakot?

Utólag visszanézve jó döntés volt, hogy az MTK mellett tettük le a voksunkat. Hiszen az egyik legjobb akadémia, remek szakemberek dolgoznak ott, nem is lehetne jobb helyet találni ma Magyarországon egy fiatal csatárnak, ha fejlődni szeretne. Persze mindent bele kell tenni, csinálni kell a dolgod, de az MTK ehhez a legalkalmasabb közeg. Nem akartam külföldi akadémiára kivinni Andrejt, azt szerettem volna, ha szépen felépíti magát az MTK-nál.

A Hamburg vezetőedzőjével, Merlin Polzinnal, vagy a klub sportigazgatóval zajlottak-e megbeszélések, hogy a Hamburg milyen szerepet szán a fiának? Felépítenék a Hamburg utánpótlás csapataiban, esetleg kölcsönanák?

Tegnap lett 16, szóval szinte még 15 éves, de valahol el kell kezdenie az edzéseket, nyáron a Hamburg U19-es csapatával kezdi meg a felkészülést, de ha készen áll rá, rögtön fel fogják hívni a felnőttek közé.

Az MTK arról írt az átigazolás kapcsán, hogy a klub történetének egyik legjelentősebb átigazolási összegét fizette ki Andrej Vasiljevicért a Hamburg. Ez igaz?

Nem tudom pontosan, én is csak most olvastam, hogy a német Bild 1,5 millió euróról, Fabrizio Romano pedig 2,5 millió euróról ír. De tudtommal az átigazolási összeg meghaladhatta a 2 millió eurót.

