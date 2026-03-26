EXKLUZÍV: Az MTK 16 éves gólvágója egy Bundesliga óriáshoz szerződik

A Hamburg SV karnyújtásnyira van attól, hogy szerződtesse az MTK Budapest kiemelkedő tehetségét, Andrej Vasiljevicet. A német klub sportigazgatója személyesen utazott a „küldetésre”, hogy megelőzze az európai elitet a tehetségért folytatott harcban.

Úgy tűnik, a magyar utánpótlás-nevelés újabb ékköve készül külföldre: a legfrissebb értesülések szerint a Hamburg SV mindenben megegyezett az MTK Budapest 16 éves csatárával, Andrej Vasiljeviccsel.

A tárgyalások az utolsó fázisba léptek. A Hamburg gőzerővel dolgozik azon, hogy lezárja az üzletet, mielőtt más európai topligás klubok is közbeavatkoznának. Fabrizio Romano szerint a klub sportigazgatója, Claus Costa személyesen irányítja a transzfert, ami jelzi, mekkora prioritást élvez a magyar támadó megszerzése. A megállapodás már csak napok kérdése, és hamarosan elhangozhat a jól ismert mondat:

„Here we go”.

A Benfica hiába csábította

Vasiljevic nem ismeretlen név a nemzetközi megfigyelők noteszében. Már 14 és fél évesen, amikor az MTK rendhagyó módon profi szerződést kötött vele, a fél világ sorban állt érte. Akkor a portugál Benfica mozgatta meg minden kövét a megszerzéséért, de a család és a játékos az MTK-t választotta a töretlen fejlődés érdekében. Úgy tűnik, a türelem kifizetődött: most egy patinás német klub kapuján kopogtat.

96 meccs, 161 gól – Brutális mutatók

A 2010-es születésű támadó statisztikái önmagukért beszélnek. Egy korábbi időszakban 96 bajnoki mérkőzésen 161 gólt termelt, ami még utánpótlás szinten is párját ritkító hatékonyság.

Polyák Balázs, az MTK Budapest klubmenedzsere korábban így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak a tehetségről:

„Minden technikai képessége, megfelelő genetikája, játékértése és a győztes mentalitása is megvan ahhoz, hogy magasan jegyzett labdarúgó legyen. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ő még gyerek, nem szabad túl nagy terhet tenni rá.”

Milyen játékos a Hamburg kiszemeltje?

Bár közel 190 centiméter magasra nőtt, Vasiljevic nem egy statikus center, hiszen kiváló játékintelligenciája és technikai képzettsége révén a kapu előtt és az összjátékokban is rendhagyóan veszélyes. Magassága ellenére megvan benne a modern futballhoz elengedhetetlen robbanékonyság, így sebességével és kíméletlen befejezéseivel képes megbontani a legszilárdabb védelmeket is.

A Hamburg célja egyértelmű: Vasiljevicet a klub hosszú távú projektjébe integrálják, követve azt az utat, amelyet korábban olyan MTK-nevelések jártak be, mint Schäfer András vagy Vancsa Zalán.


