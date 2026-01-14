Merész kezdés Arbeloától: Sztárokat mellőz a frissen kinevezett edző a Real Madrid kupameccséről

Álvaro Arbeloa rögtön határozott üzenetet küldött első kerethirdetésével a Real Madrid élén. Az új vezetőedző a Király-kupa nyolcaddöntőjére nem nevezte Jude Bellinghamet és Thibaut Courtois-t az Albacete elleni idegenbeli mérkőzésre, miközben a sérült Kylian Mbappé eleve nem állhat a csapat rendelkezésre. A kialakult helyzetre válaszul Arbeloa bátran a klub akadémiájához nyúlt: öt fiatal tehetséget hívott be a hiányzó sztárok pótlására.

Ezzel hivatalosan is kezdetét vette az Arbeloa-éra a Real Madridnál, és az új tréner nem vesztegette az időt: már az első meccsére készülve egyértelműen jelezte, milyen irányba kívánja vezetni a csapatot. A sérüléshullám miatt több meghatározó játékosát is nélkülöző madridiak élén Arbeloa a biztonsági játék helyett a bátor döntések mellett tette le a voksát.

A kupasorozat kieséses jellege ellenére négy alapember is Madridban maradt. Bellingham és Courtois mellett Aurélien Tchouaméni, valamint Álvaro Carreras sem utazott el a csapattal. Arbeloa ezzel tudatos kockázatot vállalt: a rövid távú eredmény helyett a keret hosszú távú frissességét és egészségét tartotta szem előtt, miközben teljes bizalmat szavazott az utánpótlásból felhozott fiataloknak a másodosztályú ellenféllel szemben.

Különösen nagy visszhangot keltett, hogy a tréner a jelenlegi sérüléshullám ellenére sem vitte magával a még bevethető világsztárokat. A megszokott forgatókönyv az lett volna, hogy legalább a kispadon számít rájuk, Arbeloa azonban más utat választott, és már az első napján világossá tette: nem fél a radikális döntésektől.

Kylian Mbappé a hétvégi Spanyol Szuperkupa-döntő után dőlt ki, miután túl korán tért vissza, hogy segítse Xabi Alonso pozíciójának megmentését. A francia támadó mellett Rodrygo, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold és Ferland Mendy is sérüléssel bajlódik. Ebben a helyzetben különösen feltűnő, hogy Arbeloa saját döntéséből pihenteti Bellinghamet és Tchouaménit is.

A hírek szerint az új vezetőedző abban bízik, hogy Mbappé, Rüdiger és Rodrygo fokozatosan visszatérhetnek a következő hetekben, addig azonban kénytelen nélkülük menedzselni a sűrű versenynaptárt.