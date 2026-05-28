Majdnem eljött a nagy pillanat Pécsi Ármin számára a Liverpool színeiben. A 21 éves magyar kapus a Crystal Palace elleni Premier League-mérkőzésen percekre volt attól, hogy pályára lépjen az Anfielden, miután Freddie Woodman megsérült.

Mivel a Liverpool első és második számú kapusa, Alisson Becker és Giorgi Mamardashvili is hiányzott, a magyar hálóőr került készenlétbe.

„Nagyon gyorsan történt minden” – mesélte Pécsi a Liverpool Echo-nak. „Azt mondták, hogy készüljek, mert lehet, hogy be kell állnom. Azonnal az jutott eszembe: ezért dolgozik az ember egész életében.”

A kapus már a bemelegítését végezte, amikor végül Woodman jelezte, hogy tudja folytatni a találkozót. Pécsi így végül visszaült a kispadra, de az élmény örökre megmarad számára.

Különösen azért, mert a világ egyik legjobb kapusa is odalépett hozzá. „Ali odajött hozzám, és csak annyit mondott: tedd a dolgod, csináld azt, amit tudsz. Sok sikert kívánt” – idézte fel a magyar játékos. „A következő héten megkérdezte, ideges voltam-e. Mondtam neki, hogy igen, de közben nagyon izgatott is.”

Bár Pécsi tudja, hogy ez az emlék örökké vele marad, de azért abban is bízik, hogy nem ez lesz pályafutása legnagyobb története Liverpoolban.

A fiatal kapus tavaly nyáron érkezett a Mersey-partjára a Puskás Akadémiától, nagyjából 1,3 millió fontért. Az idény jelentős részét az U21-es csapatnál töltötte, de többször is ott lehetett a felnőtt keretben.

Pécsi elmondta, óriási különbséget érzett az angol és a magyar futball között. „Itt sokkal gyorsabban kell gondolkodni. Ha nem vagy előre felkészülve, könnyen gólt kapsz” – mondta. „Az edzések intenzitása, az agresszivitás és a technikai szint is teljesen más.”

A kapus azt is kiemelte, rengeteget tanul a Liverpool első számú hálóőreitől. „Mindhárom kapus teljesen más stílusú. Alisson mozgása és helyezkedése elképesztő. Giorgi olyan védéseket mutat be, amilyeneket még soha nem láttam. Freddie mentalitása és munkamorálja pedig lenyűgöző” – fogalmazott.

Pécsi nemcsak a Crystal Palace ellen került közel ahhoz, hogy az első csapatban pályára lépjen. A Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen, és a Manchester City elleni FA-kupa találkozón is az első keretben volt.

Bár szóba került a kölcsönadása is, és a Sevilla érdeklődése komolynak is tűnik, egyelőre még a Liverpool kötelékébe tartozik a magyar válogatott kapusa.

Pécsi egyébként gyerekkora óta Liverpool-drukker, részben édesapja miatt. Elárulta, fiatalon mindig csodálta a klub nagy játékosait, de egy dolgot soha nem tett. „Sosem akartam Alisson vagy Pepe Reina lenni. Mindig önmagam akartam maradni, és a saját utamat járni.”

