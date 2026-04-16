Pécsi jelenleg a Liverpool kötelékébe tartozik, ám az első csapatban még nem mutatkozhatott be. Ennek egyik oka a komoly konkurencia: a poszton olyan kapusok szerepelnek, mint Alisson, Giorgi Mamardasvili vagy Freddie Woodman. A klub ugyanakkor hosszú távon is számol a magyar tehetséggel, aki az utánpótlásban már többször bizonyította kvalitásait.

A 2005-ben született kapus a Puskás Akadémián nevelkedett, majd rövid csákvári kölcsönjáték után 2025-ben szerződött a Liverpoolhoz, körülbelül kétmillió euróért. 190 centiméteres magasságával erős a levegőben, emellett gyors reflexekkel és modern kapusjátékra jellemző lábmunkával rendelkezik.

A Sevilla részéről a kapusposzt megerősítése kiemelt feladat írja az as.com. Orjan Nyland szerződése hamarosan lejár, míg Odiszeasz Vlahodimosz jövője bizonytalan, részben magas fizetése és esetleges távozása miatt. A spanyol klub így több új kapus érkezésével számol, köztük egy tapasztaltabb és egy fiatalabb opcióval – utóbbi szerepkörre lehet ideális jelölt Pécsi.

A kölcsönszerződés mindkét fél számára előnyös lehet: a Sevilla frissítheti keretét, míg Pécsi Ármin értékes játékpercekhez juthat egy erős bajnokságban, ami kulcsfontosságú lehet fejlődése szempontjából.

