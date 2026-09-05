Lillestroem Áttekintés

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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27

El Manchester United y el Tottenham siguen a un sorprendente delantero de la Bundesliga mientras Zirkzee se acerca a la salida

Según se informa, el Manchester United y el Tottenham Hotspur han entrado en la puja por hacerse con el delantero del Freiburg Igor Matanovic antes de que se cierre el mercado de fichajes. El internacional croata, de gran envergadura, se ha convertido en un objetivo prioritario para los gigantes de la Premier League, que buscan reforzar sus opciones en ataque de cara a la nueva temporada.

FichajesManchester United
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3Tromsoe crestTromsoe19105434221235
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4Molde crestMolde1910363829933
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