Lillestroem Áttekintés

Igor Matanovic ha roto su silencio sobre las especulaciones que lo vinculan con un sorprendente traspaso al Manchester United o al Tottenham Hotspur. El imponente delantero del Friburgo atraviesa actualmente un momento de forma espectacular e insiste en que su atención está puesta exclusivamente en rendir en la Bundesliga con el equipo de Julian Schuster.
Según se informa, el Manchester United y el Tottenham Hotspur han entrado en la puja por hacerse con el delantero del Freiburg Igor Matanovic antes de que se cierre el mercado de fichajes. El internacional croata, de gran envergadura, se ha convertido en un objetivo prioritario para los gigantes de la Premier League, que buscan reforzar sus opciones en ataque de cara a la nueva temporada.