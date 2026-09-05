Lillestroem Áttekintés

El Manchester United y el Tottenham siguen a un sorprendente delantero de la Bundesliga mientras Zirkzee se acerca a la salida

Según se informa, el Manchester United y el Tottenham Hotspur han entrado en la puja por hacerse con el delantero del Freiburg Igor Matanovic antes de que se cierre el mercado de fichajes. El internacional croata, de gran envergadura, se ha convertido en un objetivo prioritario para los gigantes de la Premier League, que buscan reforzar sus opciones en ataque de cara a la nueva temporada.