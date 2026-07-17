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Supercopa

Supercopa Resumen

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¡Alonso se pronuncia tras el despido del Real Madrid!

Xabi Alonso ha roto su silencio tras su abrupta salida del Real Madrid, emitiendo un comunicado digno que aborda su tiempo en el banquillo. El técnico vasco fue relevado de sus funciones justo un día después de una dolorosa derrota en la Supercopa ante el Barcelona, pero se negó a mostrar amargura, enviando en su lugar un claro mensaje de gratitud a su equipo y a la afición del Bernabéu.

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GFX Khabib Nurmagomedov Xabi Alonso

Las estrellas del Madrid son 'niños mimados'

La leyenda de la UFC, Khabib Nurmagomedov, ha lanzado una furiosa diatriba contra las estrellas del Real Madrid tras el sorprendente despido de Xabi Alonso. El luchador invicto no se contuvo en su evaluación de la situación en el Bernabéu, calificando a la plantilla de "niños mimados" e insistiendo en que el club debería haber vaciado el vestuario en lugar de despedir a una de las mejores mentes tácticas del mundo.

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