Las estrellas del Madrid son 'niños mimados'

La leyenda de la UFC, Khabib Nurmagomedov, ha lanzado una furiosa diatriba contra las estrellas del Real Madrid tras el sorprendente despido de Xabi Alonso. El luchador invicto no se contuvo en su evaluación de la situación en el Bernabéu, calificando a la plantilla de "niños mimados" e insistiendo en que el club debería haber vaciado el vestuario en lugar de despedir a una de las mejores mentes tácticas del mundo.