VÍDEO: Kylian Mbappé frustra el pasillo de honor del Real Madrid tras la derrota ante el Barcelona en la Supercopa

Mbappé frenó el pasillo de honor del Real Madrid tras la derrota 3-2 ante el Barcelona en la Supercopa de España en Arabia Saudita.

    Cómo el Barcelona se impuso en un vibrante Clásico de cinco goles en la Supercopa

    El Barça retuvo su corona de la Supercopa en Medio Oriente tras un partido lleno de emoción. La primera mitad terminó de manera vertiginosa, con tres goles en el tiempo de descuento. Raphinha abrió el marcador para los Blaugrana al minuto 36, pero Vinicius Junior igualó apenas dos minutos después.

    Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona poco después, aunque Gonzalo García consiguió otro empate al minuto 52 antes del descanso. Finalmente, Raphinha selló la victoria con un gol en el minuto 73, asegurando el triunfo para los catalanes.

  • Mbappé terminó el partido visiblemente frustrado al sonar el pitido final

    El Barcelona se mostró respetuoso, aplaudiendo mientras el Real recibía sus medallas de plata, pero esa cortesía no fue correspondida: Los Blancos se alejaron hablando entre ellos mientras sus rivales levantaban el trofeo.

    Mbappé fue captado instando a sus compañeros a no formar el pasillo para el Barça. El internacional francés, conocido por su competitividad, seguía afectado por la derrota ante Lionel Messi y Argentina en la final del Mundial 2022.

    El delantero de 27 años solo ingresó desde el banco a los 76 minutos. Su participación había generado dudas, ya que venía recuperándose de una lesión de rodilla, pero se decidió llevarlo a Jeddah para que ocupara un lugar entre los suplentes.

  • Mira a Mbappé impedir que el Real Madrid forme el pasillo de honor al Barcelona

  • Por qué Mbappe fue relegado al banquillo

    Mbappé entró mientras el Real buscaba remontar, pero no logró cambiar el rumbo y terminó claramente frustrado tras el pitido final. El delantero francés evitó cualquier interacción con el Barcelona y sus celebraciones.

    Xabi Alonso explicó tras el partido que Mbappé no estaba listo para comenzar con la intensidad que requería el duelo, por lo que decidieron reservarlo para la segunda mitad: “Queríamos que creara desequilibrio y conectara entre líneas. Lo hizo un poco más tarde, pero ya estábamos por detrás en el marcador. Su entrada era para generar amenaza en ataque.”

    La derrota añade presión sobre Alonso en su temporada de debut, aunque el técnico minimizó la importancia del tropiezo: “Debemos pasar página rápido. Es solo un partido, una competición menos relevante que otras. Necesitamos recuperar jugadores, mejorar la moral y seguir avanzando.”

    Próximos desafíos del Real Madrid 2025-26: así continúa la temporada para los Blancos

    Alonso valoró el rendimiento de su estrella brasileña Vinicius, quien anotó un espectacular gol en solitario al cierre del primer tiempo y aportó dinamismo ofensivo. “Vinicius jugó muy bien hasta el minuto 85, pidió ser sustituido por cansancio; hacía mucho calor. Fue un factor decisivo, su gol fue espectacular y generó mucho peligro por su banda. No estamos contentos con el resultado, pero podemos rescatar aspectos positivos para la temporada. Ahora lo más importante es recuperar a los jugadores”, señaló el técnico.

    El Real Madrid, actualmente cuatro puntos detrás del Barça en la lucha por el título de LaLiga 2025-26, regresará a la acción este miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete.

