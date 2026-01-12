VÍDEO: Kylian Mbappé frustra el pasillo de honor del Real Madrid tras la derrota ante el Barcelona en la Supercopa

El Barça retuvo su corona de la Supercopa en Medio Oriente tras un partido lleno de emoción. La primera mitad terminó de manera vertiginosa, con tres goles en el tiempo de descuento. Raphinha abrió el marcador para los Blaugrana al minuto 36, pero Vinicius Junior igualó apenas dos minutos después.
Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona poco después, aunque Gonzalo García consiguió otro empate al minuto 52 antes del descanso. Finalmente, Raphinha selló la victoria con un gol en el minuto 73, asegurando el triunfo para los catalanes.