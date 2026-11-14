El doblete de Vinícius Júnior tuvo muchos significados para la estrella brasileña, que atraviesa un momento difícil con el Real Madrid, en medio de crecientes críticas por el descenso de su rendimiento ofensivo y su sequía goleadora en varias ocasiones.

La selección brasileña, dirigida por su técnico italiano Carlo Ancelotti, comenzó su andadura en la gira asiática durante el parón internacional del presente mes de noviembre con un duro enfrentamiento ante su homóloga japonesa, en una prueba con la que la "Seleção" busca continuar sus preparativos y asentar el mejor perfil de su alineación antes de los compromisos venideros.

El duelo ante Japón representa la primera estación en el programa de la selección brasileña durante su gira actual, ya que Ancelotti aspira a aprovechar los dos partidos amistosos para probar a algunos elementos y comprobar su grado de preparación, antes de que el equipo cierre su concentración con un enfrentamiento ante la selección de Singapur el próximo martes, en el mismo estadio.

Japón fulmina a Brasil con dos goles tempraneros

El comienzo del partido no fue el que deseaba Ancelotti, después de que la selección japonesa sorprendiera a su invitada con un gol temprano en el minuto 15, a través de su estrella Takefusa Kubo, que aprovechó un pase medido de su compañero Ritsu Doan antes de internarse en el área y disparar con su pierna izquierda para alojar el balón en la portería del guardameta Morisco, anunciando la ventaja de los "Samuráis".

La selección japonesa no concedió a su rival ni un respiro para tomar aire, pues logró duplicar el marcador apenas cuatro minutos después, concretamente en el minuto 19, cuando Shoto Nakano envió un centro raso destacado al interior del área, que Kaito Nakamura remató con un disparo tranquilo y preciso que se alojó a la derecha del guardameta Morisco, dejando a Brasil ante una difícil prueba en una fase temprana del encuentro.

El misil de Vinícius devuelve a Brasil al partido

Con la desventaja de dos goles, la selección brasileña necesitaba una reacción de alguna de sus estrellas para salvar la situación, y de ello se encargó Vinícius Júnior, que logró recortar distancias en el minuto 33, después de recibir un pase de su compañero Bruno Guimarães y controlar el balón frente al área antes de lanzar un disparo potente y asombroso que el guardameta japonés no pudo detener, para que el balón terminara en la red.

El gol no fue una simple tentativa de recortar distancias, sino que tuvo una importancia especial para Vinícius en el plano personal, al traer de nuevo a la memoria sus capacidades goleadoras que siempre lo distinguieron con el Real Madrid, en un momento en el que el jugador necesita recuperar la confianza en sí mismo, especialmente con el aumento de las presiones que lo rodean dentro del club blanco por el descenso de sus números ofensivos.

El diario español "Marca" puso el foco sobre el gol de Vinícius, considerando que llegó en un momento sumamente importante para el jugador, en vista de las difíciles circunstancias que atraviesa con el Real Madrid.

Escribió: "Un golazo de Vinícius Júnior para resarcirse en un momento complicado para él en el Real Madrid, con su sanción vigente y las críticas a su rendimiento".

Por su parte, el diario español "Mundo Deportivo" elogió el disparo que lanzó la estrella del Real Madrid, asegurando que devolvió la esperanza a la selección brasileña después de encontrarse por detrás con dos goles ante un rival que impuso su superioridad en los primeros minutos.

Afirmó: "El jugador del Real Madrid recuperó su olfato goleador al marcar un golazo en el partido entre Brasil y Japón. Vinícius lanzó un disparo potente desde el borde del área y el balón se alojó en la escuadra de la portería. Este gol devolvió la esperanza a Brasil, que hasta ese momento había estado muy por debajo del nivel de Japón".

Vinícius Júnior no se conformó con recortar distancias, sino que volvió a sacudir la red japonesa de nuevo en el minuto 75, marcando su segundo gol y el segundo de la selección brasileña, después de recibir un pase de Bruno Guimarães antes de lanzar un disparo potente que golpeó en el poste izquierdo y luego se alojó dentro de la red, devolviendo a la "Seleção" al partido y firmando el empate con un resultado de 2-2, en una noche en la que la estrella del Real Madrid recuperó su peligrosidad goleadora de forma llamativa.

Un doblete que reabre el expediente de los números de Vinícius

La importancia del doblete de Vinícius aumenta si se tienen en cuenta sus números con el Real Madrid durante la presente temporada, ya que el jugador solo había marcado un gol con la camiseta del conjunto blanco en las distintas competiciones, llegado en el enfrentamiento ante la Real Sociedad, mientras que se había limitado a dar tres asistencias en la Liga española, sin marcar ni asistir en ningún gol en la Liga de Campeones de Europa, según los datos del portal "Transfermarkt".

Vinícius Júnior rompió su sequía goleadora, después de volver a sacudir la red por primera vez desde el pasado septiembre con la camiseta de la selección de Brasil, y desde el pasado agosto con el Real Madrid, poniendo fin a una sequía goleadora que se prolongó durante varias semanas y enviando un mensaje de tranquilidad a la afición del club blanco sobre su capacidad para recuperar su olfato goleador.

La selección japonesa afronta el partido con grandes ambiciones, buscando confirmar su evolución y continuar sus resultados positivos ante los grandes del fútbol mundial, en un enfrentamiento que tiene un carácter especial entre ambas partes, después de que ya se hubieran enfrentado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando la selección brasileña resolvió el duelo a su favor con un resultado de 2-1, mientras que Japón ya había logrado una llamativa victoria amistosa sobre la "Seleção" con un resultado de 3-2 en octubre de 2025.

Y entre el deseo de Brasil de confirmar su superioridad y la ambición de Japón de resarcirse, Vinícius se llevó los focos con un doblete que podría representar un nuevo comienzo para él, si logra trasladar su brillo internacional a los próximos enfrentamientos del Real Madrid.