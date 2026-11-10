El futuro de Michael Carrick al frente de la dirección técnica del Manchester United está más amenazado que nunca, con el declive de los resultados del equipo y su cercanía a la zona de peligro, lo que ha llevado a la directiva del Manchester United a iniciar la búsqueda de un posible sucesor, encabezada por el nombre del argentino Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, pese al elevado coste económico que podría implicar la operación.

Según el portal francés "Foot Mercato", la directiva del Manchester United estudia prescindir de Carrick durante el parón internacional, en vista de los decepcionantes resultados cosechados por el equipo, ya que solo ha logrado dos victorias en sus últimos 10 partidos de la Premier League, pese a su emocionante empate a 4-4 ante el Aston Villa.

Carrick había asumido el cargo el pasado enero como sustituto del portugués Rúben Amorim, antes de obtener un contrato por dos años en mayo, después de llevar al equipo al tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones de Europa, pero el declive de los resultados ha devuelto su futuro al terreno de las dudas.

Y pese a asegurar que no pensaba en dimitir tras el empate ante el Aston Villa, el diario británico "Daily Mail" señaló el deseo de la directiva del Manchester United de resolver el asunto del nuevo entrenador antes del enfrentamiento ante el Liverpool en el estadio de Anfield el 22 de noviembre.

En medio de la búsqueda de un sustituto, Mauricio Pochettino destaca como la opción con más posibilidades de asumir la tarea, aprovechando su amplia experiencia en el fútbol inglés, después de haber dirigido al Southampton, al Tottenham y al Chelsea.

Y pese a estar vinculado por un contrato con la selección de Estados Unidos, el entrenador argentino cuenta con una cláusula que permite su salida a cambio de más de 8 millones de euros, cantidad que el Manchester United tendría que pagar para hacerse con sus servicios.

Según la cadena de radiodifusión británica "BBC", Pochettino está abierto a la idea de dirigir al Manchester United, pese a haber renovado su contrato con la selección de Estados Unidos recientemente, ya que la cláusula contractual le permite abandonar su puesto en caso de recibir una oferta adecuada.

La carrera por las candidaturas no se limita a Pochettino, ya que suenan otros nombres, entre los que destaca Julian Nagelsmann, junto a Antonio Conte, mientras que Eddie Howe ya había sido vinculado al puesto, pero los informes apuntan a su rechazo a la idea de dirigir al Manchester United.

Y con la multiplicidad de opciones, Pochettino parece el nombre más próximo en los cálculos del Manchester United, si bien el cierre de la operación seguirá dependiendo de la capacidad del club para resolver la vinculación del entrenador argentino con la selección de Estados Unidos y asumir el coste económico requerido.