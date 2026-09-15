Pese al gran nivel de satisfacción que existe dentro del Barcelona por el trabajo que desarrolla el alemán Hansi Flick, la directiva del club catalán no descuida pensar en el futuro y tiene puestos sus ojos en varios entrenadores que podrían resultar idóneos para dirigir al equipo en los próximos años.

En este contexto, el nombre de uno de los antiguos hijos del club ha surgido con fuerza en los pasillos del Barcelona, después de que el español Cesc Fàbregas llamara la atención por lo que está ofreciendo con el Como italiano, convirtiéndose, según los informes, en uno de los principales candidatos a suceder a Flick en el futuro.

Flick atraviesa una etapa estable dentro del Barcelona, luego de que el técnico alemán lograra dejar una huella clara en el equipo desde que asumió el cargo y lo condujera a recuperar su lugar entre los grandes del fútbol europeo.

La directiva del Barcelona confirma su plena satisfacción con el trabajo que ofrece Flick, quien asumió la dirección del equipo con el objetivo de devolverlo a la cima del fútbol español y europeo, y logró de hecho coronarse con dos títulos de LaLiga, además de conseguir construir un equipo que posee las cualidades necesarias para competir con fuerza en la Liga de Campeones y devolver la copa continental a las vitrinas del club catalán.

Flick goza de la plena confianza de la junta directiva del Barcelona, que sigue queriendo su continuidad al frente del cuerpo técnico, especialmente porque su contrato actual se extiende hasta el año 2028, con la existencia de una opción que permite prorrogarlo por una temporada adicional.

Por esta razón, en la actualidad no existen movimientos internos reales para buscar un sucesor del técnico alemán, ni tampoco un plan inmediato para reemplazarlo.

El Barcelona piensa en el futuro

Pero la ausencia de un deseo actual de cambiar de entrenador no significa que el Barcelona haya cerrado la puerta a pensar en el futuro. La directiva del club catalán continúa observando a varios entrenadores cuyas ideas podrían encajar con la filosofía del Barcelona, especialmente aquellos que poseen la capacidad de desarrollar a los jugadores y ofrecer un fútbol acorde con la identidad del club.

Entre los nombres que han empezado a despertar un claro interés figura Cesc Fàbregas, exjugador del Barcelona y actual entrenador del Como italiano.

Desde que se sumó al proyecto del Como hace unos tres años, Fàbregas ha desempeñado un papel fundamental en la notable evolución del club italiano, tras contribuir a dirigirlo en un destacado camino de ascenso desde la segunda división hasta llegar a disputar la Liga de Campeones.

Este éxito no ha pasado desapercibido para los grandes clubes europeos, que han empezado a seguir de cerca la evolución como entrenador del exmediocampista español.

Pero lo que ha atraído el interés del Barcelona por Fàbregas no se relaciona únicamente con los resultados que ha logrado con el Como, sino también con la manera en que dirige a su equipo y los principios en los que se basa su trabajo.

Según el diario "Sport" catalán, el nombre de Fàbregas ha pasado a contar con un amplio consenso dentro de la junta directiva del Barcelona, que ve en él a un entrenador que posee numerosas cualidades acordes con la identidad del club.

Los responsables del Barcelona valoran el estilo de juego de Fàbregas y su forma de preparar los partidos, además de su capacidad para desarrollar a los jugadores y otorgarles un mayor valor futbolístico.

Las cifras revelan la magnitud de la evolución que ha vivido el proyecto del Como durante la etapa de Fàbregas, pues los informes apuntan a un aumento del valor de mercado total de los jugadores del equipo, que pasó de unos 31 millones de euros a alrededor de 535 millones de euros durante el período en el que ha asumido la responsabilidad.

Esta evolución ha hecho que Fàbregas goce de una consideración creciente dentro del Barcelona, que ha empezado a verlo como una de las opciones más destacadas para suceder a Flick en el futuro, en caso de que el técnico alemán decidiera finalmente abandonar el club.

Un mensaje claro del Barcelona

Según los mismos informes, el Barcelona no se ha limitado a observar a Fàbregas desde lejos, sino que de hecho ya ha dado pasos que podrían reforzar las posibilidades de su regreso al club en el futuro.

De acuerdo con lo que ha publicado el diario "Sport", una de las figuras destacadas del Barcelona ha dirigido un mensaje claro a Fàbregas, cuyo contenido es que, si decide poner fin a su experiencia con el Como en el futuro, debe ponerse en contacto con el club catalán antes de estudiar cualquier otra oferta que pueda recibir.

Este paso revela la magnitud de la consideración que tiene Fàbregas dentro del Barcelona, pese a la ausencia de cualquier movimiento actual para contratarlo, ante la continuidad de Flick al frente del cuerpo técnico y la plena confianza de la directiva en sus capacidades.

Parece que el Barcelona ya ha empezado a abrir la puerta a un escenario que podría devolver a Fàbregas al club en el que forjó una gran parte de su trayectoria como jugador, pero esta vez desde una posición completamente distinta.

Fàbregas vistió la camiseta del Barcelona como jugador; sin embargo, si el deseo catalán se hace realidad en el futuro, podría regresar al "Camp Nou" como entrenador del primer equipo.

En la actualidad no existen planes urgentes para ejecutar este escenario, pero el nombre de Fàbregas ha pasado a estar muy presente en los cálculos futuros del club, tras haber logrado demostrar su valía a nivel de entrenador con el Como.

Por lo tanto, el Barcelona no busca actualmente un sustituto de Flick, pero parece decidido a mantener abierta la opción de Fàbregas, previendo el día en que el club pueda necesitar un nuevo entrenador.

Y mientras Flick continúa dirigiendo al Barcelona y cumpliendo los objetivos de la directiva, el club observa de cerca la evolución de Fàbregas, a la espera de lo que puedan traer los próximos años, y quizá como preludio del regreso de uno de los hijos del club al Barcelona, pero esta vez desde el banquillo del director técnico.