En una escena que refleja el espíritu deportivo más allá de la rivalidad dentro del rectángulo verde, Gregor Kobel, portero del Borussia Dortmund, quiso enviar un mensaje de disculpa y consuelo a Ismaël Saibari, estrella del Bayern Múnich, tras la grave lesión que sufrió durante el enfrentamiento entre ambos equipos, que terminó con empate 2-2.

El Bayern Múnich anunció este domingo que el jugador marroquí, de 25 años, sufrió una rotura de los ligamentos del tobillo derecho, después de ser sometido a una operación quirúrgica exitosa, dando así inicio a un proceso de recuperación de la lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

Kobel, de 28 años, mostró un notable espíritu deportivo al tomar la iniciativa de disculparse con Saibari, antes del anuncio oficial de los detalles de su lesión, deseándole una pronta recuperación y un rápido regreso a los terrenos de juego.

El portero suizo publicó un mensaje a través de la función de historias en su cuenta de "Instagram" este domingo, en el que dijo: "Lamento de verdad lo que pasó. Te deseo toda la suerte, ¡recupérate pronto, Ismaël!".

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Saibari no tardó en responder al mensaje del portero del Borussia Dortmund, al compartirlo de nuevo a través de su cuenta, y escribió: "Gracias, ¡lo aprecio de verdad!".

¿Cómo se lesionó Saibari?

Los detalles de la lesión se remontan al minuto 26 del enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, cuando Saibari sufrió un fuerte esguince en su tobillo derecho, durante un choque con Kobel en uno de los balones sueltos, y esto tras haber desperdiciado una peligrosa ocasión frente a la portería.

El jugador marroquí no pudo completar el encuentro y abandonó el terreno de juego con la ayuda del médico del Bayern Múnich, el profesor doctor Peter Ueblacker, y del fisioterapeuta Stephan Weickert.

Tras el final del partido, Saibari apareció abandonando el campo con la ayuda de dos muletas, en medio del temor a que hubiera sufrido una lesión grave, antes de que las pruebas médicas confirmaran, unas 16 horas después, la veracidad de esos temores.

Según el diario alemán "Bild", Saibari estará ausente de los terrenos de juego durante al menos tres meses, lo que significa el fin de su participación con el Bayern Múnich durante el presente año, en un duro golpe para el conjunto bávaro, que perderá a uno de sus importantes elementos ofensivos.

La pesadilla de las lesiones golpea al Bayern

Los problemas del Bayern Múnich no se detuvieron en la lesión de Saibari, ya que Serge Gnabry, de 31 años, sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la rodilla izquierda durante el mismo enfrentamiento, convirtiéndose en el más reciente en sumarse a la lista de bajas del equipo.

El diario "Bild" señaló que el internacional alemán estará alejado de los terrenos de juego durante un periodo que oscila entre cuatro y seis semanas, lo que sitúa al cuerpo técnico ante un gran reto ante la sucesión de lesiones que golpean a la línea delantera.

El sufrimiento del Bayern Múnich se multiplica antes de su esperado enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, el martes, en la Liga de Campeones de Europa, ya que perderá a cuatro de sus más destacados elementos ofensivos, que son Luis Díaz, que sufre una rotura de fibras del músculo posterior izquierdo, y Jamal Musiala, lesionado con una rotura de fibras del músculo posterior derecho, junto a Saibari y Gnabry.

Así, el Bayern Múnich recibió un doloroso golpe a nivel de sus opciones ofensivas, después de perder a cuatro nombres influyentes en un momento sumamente delicado, mientras que Kobel acaparó las miradas con un gesto humano hacia Saibari, confirmando que el espíritu deportivo supera los límites de la competencia y la rivalidad entre los dos adversarios.