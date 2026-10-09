Superó a Tchouaméni: ¿qué le depara Mourinho a la joya del Real Madrid?

José Mourinho ya no tiene excusa para aplazar la prueba de Thiago Pitarch, después de que el joven centrocampista recuperase su puesta a punto y demostrase su capacidad para competir. Tras bloquear el Real Madrid su salida durante el verano, la decisión está ahora en manos del técnico portugués, que se ve obligado a definir el papel del canterano en su proyecto, especialmente mientras continúa la búsqueda de la combinación ideal para la medular.

Según el diario español "Marca", el Fulham, dirigido por Arbeloa, intentó fichar a Pitarch hasta los últimos instantes del mercado de fichajes, pero el Real Madrid rechazó la oferta, ante la confianza que Mourinho deposita en el jugador y su deseo de conservarlo.

Pese a que Pitarch no está inscrito oficialmente en el primer equipo, Mourinho ha mostrado un claro interés en contar con él. Tras recuperarse de la lesión de rodilla que le apartó de la pretemporada, el jugador aprovechó el parón para recobrar su puesta a punto y disputó cuatro partidos: tres con el Real Madrid Castilla y uno con la selección española sub-20.

Durante las últimas tres semanas, Pitarch participó en 288 minutos, superando a Aurélien Tchouaméni, que disputó 189 minutos, y a solo un minuto de diferencia de Bernardo Silva, que jugó 289 minutos, según las cifras recogidas en el informe.

Resuelto el problema de la puesta a punto física, ha llegado el momento de definir el lugar de Pitarch en los planes de Mourinho, sobre todo porque el técnico aún no se ha decantado por la combinación adecuada en el doble pivote. El entrenador portugués ha probado las opciones disponibles en esa posición, a excepción de Pitarch, que podría representar la pieza que falta en una medular que todavía busca equilibrio y estabilidad.

Mourinho tiene razones de sobra para brindar al jugador una nueva oportunidad, después de haber seguido de cerca su buen rendimiento con el primer equipo la pasada temporada. Y aunque lo calificó de talento en bruto, elogió su potencial y bromeó: "Thiago tiene muchas cualidades, pero le digo que sus piernas son como las mías y que necesita trabajarlas".

El despegue de Pitarch con el primer equipo comenzó bajo la dirección de Arbeloa, cuando participó por primera vez ante el Benfica en la ida de los octavos de final, antes de aparecer en el partido de vuelta y asentarse progresivamente.

Y la cosa no quedó ahí, ya que el jugador estuvo presente en grandes partidos ante el Manchester City y el Bayern Munich, además del derbi de Madrid, para confirmar que es capaz de lidiar con la presión pese a su corta edad.

Con la salida de Arbeloa, el futuro de Pitarch parecía incierto entre quedarse con el primer equipo y regresar al Castilla, pero Mourinho se aferró a su continuidad, y ahora se ve obligado a traducir esa decisión en una oportunidad real sobre el terreno de juego.

Mourinho conservó a Pitarch cuando la salida era una opción sobre la mesa, y ahora ha llegado el momento de la verdadera prueba. El enfrentamiento ante el Villarreal podría ser la primera parada en la que el técnico portugués revele la magnitud del papel que le espera al joven centrocampista.