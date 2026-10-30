Dónde ver Udinese vs Roma en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Udinese recibe a la Roma este sábado 31 de octubre en el Bluenergy Stadium de Udine, en un partido de la décima jornada de la Serie A 2026/27 que tiene lecturas muy distintas para cada equipo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 10 31 oct 2026 - 13:00 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Cómo ver Udinese vs Roma en directo hoy

El Udinese vs Roma se emite en exclusiva por DAZN. Los suscriptores pueden ver el partido en directo a través de la aplicación o el sitio web de la plataforma en cualquier dispositivo. Los clientes que tengan contratados tanto DAZN como Sky también pueden acceder mediante el canal DAZN 1, disponible en el número 214 de la parrilla de Sky.

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Acerca del encuentro

La Roma llega en un estado de forma sobresaliente. El equipo de Gian Piero Gasperini se mantiene tercero en la clasificación y sueña con acercarse al dúo de cabeza. Una victoria en Udine los dejaría a un solo punto de los líderes, con el duelo entre Inter y Milan como telón de fondo esa misma jornada.

Rodrigo Mora será titular. El joven portugués marcó de cabeza y dio una asistencia saliendo desde el banquillo en la victoria sobre el Cagliari, y Gasperini ha decidido apostarle desde el inicio junto a Donyell Malen. Con Paulo Dybala aún fuera por lesión, el técnico confía en sus incorporaciones más recientes para sostener el ataque.

El Udinese atraviesa un momento delicado. Los friulanos encadenaron seis derrotas consecutivas en Serie A antes de sumar un punto ante el Parma la jornada pasada, un resultado que frenó la sangría pero no despeja las dudas sobre el equipo de Kosta Runjaic. La situación defensiva complica aún más las cosas, con varias bajas confirmadas para este partido.

Nicolo Zaniolo, ex de la Roma, figura en el once probable del Udinese y añade un punto de interés extra al encuentro. Su presencia frente a su antiguo club es uno de los alicientes narrativos de un partido que, sobre el papel, favorece al visitante.

Alineación titular

El Udinese llega con importantes bajas en defensa. Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Nicolo Bertola, Alessandro Zanoli, Oumar Solet y David Alaba están todos descartados. Runjaic no puede confirmar si contará con todos sus efectivos disponibles en la zaga, lo que genera dudas sobre la alineación definitiva. El once probable apunta a Okoye bajo palos, con Kabasele, Palma y Abankwah en defensa, y Zaniolo y Ekkelenkamp apoyando a Davis en ataque.

La Roma también tiene ausencias de peso. Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini y Manu Koné están en la lista de lesionados, y Dybala no estará disponible para este encuentro. Gasperini alineará previsiblemente a Gollini en portería, con Balerdi, Ghilardi y N'Dicka en defensa. Mora y Soulé actuarán como medias puntas detrás de Malen, con Lulli y Molina como opciones en los carriles.

Forma

El Udinese presenta un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos considerando todas las competiciones. Los friulanos han marcado tres goles y encajado ocho en ese tramo. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Parma, que puso fin a una racha de seis derrotas seguidas en Serie A. Antes de eso, cayeron 0-2 ante el Milan y 0-3 frente al Lecce.

La Roma, en cambio, llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los giallorossi han anotado trece goles y encajado nueve en ese período. El resultado más reciente fue la victoria 4-2 sobre el Cagliari. También cabe destacar el empate 3-3 contra el Nápoles y la victoria 4-0 ante el Slovan en Champions League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de febrero de 2026 en Udine, con victoria del Udinese por 1-0. En los cinco últimos enfrentamientos de Serie A, la Roma ha ganado en tres ocasiones, mientras que el Udinese se ha impuesto en dos. Los giallorossi vencieron 2-0 en Roma en noviembre de 2025 y ganaron también 1-2 en Udine en enero de 2025.

Clasificación

En la Serie A 2026/27, la Roma ocupa la tercera plaza, a un paso del liderato, mientras que el Udinese se encuentra en la decimoséptima posición, inmerso en la lucha por alejarse de los puestos de descenso. El contraste de situaciones en la tabla refleja la diferente dinámica de ambos equipos en este arranque de temporada.