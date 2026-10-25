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Cómo ver Udinese vs AC Milán: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Udinese vs AC Milán
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Cómo ver el partido de Serie A entre Udinese y AC Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 8
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El Bluenergy Stadium de Udine acoge este domingo el partido de cierre de la octava jornada de Serie A entre Udinese y AC Milán. Dos equipos que llegan al encuentro desde situaciones complicadas, aunque por razones muy distintas.

El Udinese atraviesa su peor momento de la temporada. Los friulanos acumulan cinco derrotas consecutivas en el campionato, la última un contundente 0-3 en casa frente al Lecce que provocó la protesta abierta de su propia afición. Kosta Runjaic sigue en el banquillo pese a la presión, pero el equipo necesita una respuesta urgente.

El Milán llega a Udine con la resaca de un 3-0 encajado ante el Bournemouth en Europa League, un resultado que ha tensado el ambiente en el club. Gerry Cardinale se ha desplazado personalmente a Udine para estar cerca del equipo, y permanecerá en Italia durante ocho días, hasta el derbi contra el Inter.

Ruben Amorim afronta el partido en una situación de emergencia real. Adrien Rabiot, Diego Moreira y Mario Gila se han sumado a la enfermería en las últimas 24 horas, uniéndose a Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia y Alexis Saelemaekers. Son seis los jugadores no disponibles para el técnico portugués.

Hay una nota positiva para el Milán: Gonçalo Ramos ha superado su lesión y se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo, lo que le sitúa como opción para liderar el ataque esta noche.

A pesar del contexto adverso para ambos, el Milán llega como claro favorito según su posición en la tabla. Para saber dónde ver el partido en directo, consulta la información de emisión a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Udinese contra AC Milán alineaciones probables

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
AC Milán crest
AC Milán
MIL
4-3-3
M. OkoyeM. OkoyeJ. AbankwahJ. AbankwahO. SoletO. SoletN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaJesper KarlströmJesper KarlströmJ. PiotrowskiJ. PiotrowskiJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicD. BartesaghiD. BartesaghiA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicG. RamosG. Ramosteam-logoD. Moreira
AC Milán crest
AC Milán
MIL
3-4-2-1
Udinese

Once inicial

AC Milán

Manager

  • K. Runjaic
  • R. Amorim

El Udinese llega con bajas sensibles: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo y David Alaba están en la enfermería. Runjaic apunta a una defensa de tres con Solet y Kamara como referencias, y Chakvetadze acompañando a Ekkelenkamp por detrás de Davis en ataque. Zaniolo, recuperado, parte desde el banquillo.

El Milán sufre una auténtica emergencia. A los ya ausentes Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze y Terracciano se han unido Rabiot, Moreira y Gila, todos descartados para este encuentro. Amorim tiene previsto alinear a Maignan bajo palos pese a la polémica de su expulsión ante el Bournemouth, con Tomori, De Winter y Pavlovic en defensa. Gonçalo Ramos, recién recuperado, apunta a titular en ataque junto a Pulisic.

Forma

UDI

UDI - Formulario

INT
L5-3
CGL
L0-1
POG
D1-1
TOR
L2-1
LEC
L0-3
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MIL

MIL - Formulario

LEC
W3-0
SAS
D1-1
SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Udinese llega al partido con un registro de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos competitivos. Su partido más reciente fue la derrota 0-3 en casa frente al Lecce, el pasado 18 de octubre. En ese período, los friulanos han encajado 11 goles y solo han marcado 5, incluyendo un 5-3 ante el Inter.

El Milán presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Tras ganar al Atalanta 3-2 en Serie A, cayeron 3-0 ante el Bournemouth en Europa League el 22 de octubre. En ese tramo han anotado 9 goles y recibido 8, con la victoria más amplia siendo el 4-0 al Salzburgo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

UdineseEmpateAC Milán
1
0
4
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
F
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
4
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
F
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026, con el Milán ganando 3-0 como local. En los cinco últimos duelos directos, el Milán domina claramente: cuatro victorias por ninguna del Udinese, con un empate. Los rossoneri han marcado 11 goles y encajado solo 2 en ese período, incluyendo un 0-4 en Udine en abril de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
2
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Serie A, el Milán ocupa la quinta posición, en zona de competición europea, mientras que el Udinese se encuentra en el puesto 16, en la zona de descenso. El partido supone un choque entre dos realidades muy distintas de la tabla.

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