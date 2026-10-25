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Serie A - Jornada 8 25 oct 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Cómo ver Udinese vs AC Milán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Udinese vs AC Milán se emite en exclusiva a través de DAZN. Puedes seguir el partido en directo mediante la aplicación o accediendo al sitio web de la plataforma con tu suscripción.

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El Bluenergy Stadium de Udine acoge este domingo el partido de cierre de la octava jornada de Serie A entre Udinese y AC Milán. Dos equipos que llegan al encuentro desde situaciones complicadas, aunque por razones muy distintas.

El Udinese atraviesa su peor momento de la temporada. Los friulanos acumulan cinco derrotas consecutivas en el campionato, la última un contundente 0-3 en casa frente al Lecce que provocó la protesta abierta de su propia afición. Kosta Runjaic sigue en el banquillo pese a la presión, pero el equipo necesita una respuesta urgente.

El Milán llega a Udine con la resaca de un 3-0 encajado ante el Bournemouth en Europa League, un resultado que ha tensado el ambiente en el club. Gerry Cardinale se ha desplazado personalmente a Udine para estar cerca del equipo, y permanecerá en Italia durante ocho días, hasta el derbi contra el Inter.

Ruben Amorim afronta el partido en una situación de emergencia real. Adrien Rabiot, Diego Moreira y Mario Gila se han sumado a la enfermería en las últimas 24 horas, uniéndose a Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia y Alexis Saelemaekers. Son seis los jugadores no disponibles para el técnico portugués.

Hay una nota positiva para el Milán: Gonçalo Ramos ha superado su lesión y se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo, lo que le sitúa como opción para liderar el ataque esta noche.

A pesar del contexto adverso para ambos, el Milán llega como claro favorito según su posición en la tabla. Para saber dónde ver el partido en directo, consulta la información de emisión a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

El Udinese llega con bajas sensibles: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo y David Alaba están en la enfermería. Runjaic apunta a una defensa de tres con Solet y Kamara como referencias, y Chakvetadze acompañando a Ekkelenkamp por detrás de Davis en ataque. Zaniolo, recuperado, parte desde el banquillo.

El Milán sufre una auténtica emergencia. A los ya ausentes Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze y Terracciano se han unido Rabiot, Moreira y Gila, todos descartados para este encuentro. Amorim tiene previsto alinear a Maignan bajo palos pese a la polémica de su expulsión ante el Bournemouth, con Tomori, De Winter y Pavlovic en defensa. Gonçalo Ramos, recién recuperado, apunta a titular en ataque junto a Pulisic.

Forma

El Udinese llega al partido con un registro de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos competitivos. Su partido más reciente fue la derrota 0-3 en casa frente al Lecce, el pasado 18 de octubre. En ese período, los friulanos han encajado 11 goles y solo han marcado 5, incluyendo un 5-3 ante el Inter.

El Milán presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Tras ganar al Atalanta 3-2 en Serie A, cayeron 3-0 ante el Bournemouth en Europa League el 22 de octubre. En ese tramo han anotado 9 goles y recibido 8, con la victoria más amplia siendo el 4-0 al Salzburgo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026, con el Milán ganando 3-0 como local. En los cinco últimos duelos directos, el Milán domina claramente: cuatro victorias por ninguna del Udinese, con un empate. Los rossoneri han marcado 11 goles y encajado solo 2 en ese período, incluyendo un 0-4 en Udine en abril de 2025.

Clasificación

En la clasificación de Serie A, el Milán ocupa la quinta posición, en zona de competición europea, mientras que el Udinese se encuentra en el puesto 16, en la zona de descenso. El partido supone un choque entre dos realidades muy distintas de la tabla.