Cómo ver Tenerife vs Girona: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Heliodoro Rodríguez López acoge este encuentro de Segunda División entre Tenerife y Girona, dos equipos que llegan al partido con dinámicas bien distintas y con puntos importantes en juego. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 9 12 oct 2026 - 15:00 Heliodoro Rodriguez Lopez

Cómo sintonizar el Tenerife vs Girona

El Tenerife vs Girona se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Álvaro Cervera, atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos han frenado las aspiraciones del Tenerife, que necesita reaccionar en casa para no alejarse de las posiciones más cómodas de la tabla.

El Girona, por su parte, llega con mayor solidez. El equipo de Quique Álvarez encadena resultados positivos y se presenta en Tenerife como uno de los conjuntos más fiables de la categoría en este tramo de la temporada.

El duelo enfrenta a dos realidades distintas dentro de la Segunda División. Mientras los locales buscan estabilidad, los visitantes quieren afianzar su posición en la zona alta de la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto al Tenerife, Álvaro Cervera no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se espera que la información se complete conforme se acerque el momento del encuentro.

El Girona, bajo las órdenes de Quique Álvarez, tampoco ha dado a conocer novedades sobre el estado de su plantilla. Sin datos disponibles sobre lesionados o sancionados, los detalles del once visitante se actualizarán antes del pitido inicial.

Forma

El Tenerife llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Córdoba, y el equipo también sufrió una abultada caída por 5-0 frente al Castellón. En total, los insulares han marcado siete goles y encajado doce en ese período, una diferencia que refleja sus dificultades defensivas.

El Girona presenta una imagen más sólida, con tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco encuentros. Los de Quique Álvarez empataron sin goles ante el Mallorca en su partido más reciente y antes encadenaron dos triunfos consecutivos, incluyendo un 2-0 al Albacete. En ese tramo han anotado cinco goles y solo han recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de junio de 2022 en Segunda División, con victoria del Girona por 1-3 en el Heliodoro Rodríguez López. Revisando los cinco últimos duelos directos, el Girona acumula tres victorias por una del Tenerife, con un encuentro que acabó en empate. Los goles totales en ese período se reparten con cierta ventaja para el conjunto catalán.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Tenerife ocupa la decimotercera posición, mientras que el Girona se sitúa en el séptimo puesto. Los visitantes llegan con la ventaja de estar más cerca de la zona de promoción, mientras que los locales necesitan puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.