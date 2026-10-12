Cómo ver Tenerife vs Girona: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Segunda Division
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Heliodoro Rodriguez Lopez
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Tenerife vs Girona
Tenerife
Girona
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Tenerife y Girona. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Heliodoro Rodríguez López acoge este encuentro de Segunda División entre Tenerife y Girona, dos equipos que llegan al partido con dinámicas bien distintas y con puntos importantes en juego. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 9
Heliodoro Rodriguez Lopez

Cómo sintonizar el Tenerife vs Girona

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Álvaro Cervera, atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos han frenado las aspiraciones del Tenerife, que necesita reaccionar en casa para no alejarse de las posiciones más cómodas de la tabla.

El Girona, por su parte, llega con mayor solidez. El equipo de Quique Álvarez encadena resultados positivos y se presenta en Tenerife como uno de los conjuntos más fiables de la categoría en este tramo de la temporada.

El duelo enfrenta a dos realidades distintas dentro de la Segunda División. Mientras los locales buscan estabilidad, los visitantes quieren afianzar su posición en la zona alta de la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Tenerife contra Girona alineaciones probables

Manager

  • A. Cervera

En cuanto al Tenerife, Álvaro Cervera no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se espera que la información se complete conforme se acerque el momento del encuentro.

El Girona, bajo las órdenes de Quique Álvarez, tampoco ha dado a conocer novedades sobre el estado de su plantilla. Sin datos disponibles sobre lesionados o sancionados, los detalles del once visitante se actualizarán antes del pitido inicial.

Forma

TEN

TEN - Formulario

RSD
D1-1
LEG
W2-0
CAS
L5-0
CAD
D1-1
COR
L3-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIR

GIR - Formulario

SPG
W0-2
CAS
L1-2
CAD
W1-2
ALB
W2-0
MLL
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Tenerife llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Córdoba, y el equipo también sufrió una abultada caída por 5-0 frente al Castellón. En total, los insulares han marcado siete goles y encajado doce en ese período, una diferencia que refleja sus dificultades defensivas.

El Girona presenta una imagen más sólida, con tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco encuentros. Los de Quique Álvarez empataron sin goles ante el Mallorca en su partido más reciente y antes encadenaron dos triunfos consecutivos, incluyendo un 2-0 al Albacete. En ese tramo han anotado cinco goles y solo han recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TenerifeEmpateGirona
2
1
2
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
Girona badge
Girona
GIR
3
F
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
0
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
F
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
0
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
Girona badge
Girona
GIR
1
F
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de junio de 2022 en Segunda División, con victoria del Girona por 1-3 en el Heliodoro Rodríguez López. Revisando los cinco últimos duelos directos, el Girona acumula tres victorias por una del Tenerife, con un encuentro que acabó en empate. Los goles totales en ese período se reparten con cierta ventaja para el conjunto catalán.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
8701187+1121
W
W
W
W
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
9702165+1121
W
W
W
W
W
3
CastellónCastellónCAS
9621154+1120
L
D
W
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
9522114+717
W
D
L
W
W
5
SabadellSabadellSAB
9441107+316
W
D
D
W
L
6
GijonGijonSPG
951398+116
W
W
L
W
L
7
GironaGironaGIR
8422148+614
D
W
W
L
W
8
BurgosBurgosBUR
8422129+314
L
W
W
W
D
9
GranadaGranadaGRA
83231313011
W
L
L
D
L
10
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
93241415-111
W
L
D
L
L
12
EldenseEldenseELD
93241011-111
W
W
L
L
W
13
TenerifeTenerifeTEN
83231012-211
L
D
L
W
D
14
Las PalmasLas PalmasLAS
93241316-311
L
D
L
L
W
15
LeganésLeganésLEG
9324614-811
L
L
L
W
L
16
FC AndorraFC AndorraAND
93151315-210
W
D
W
L
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
8233811-39
D
W
D
L
W
18
CórdobaCórdobaCOR
93061420-69
L
W
L
W
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
92251217-58
L
L
L
L
W
20
CádizCádizCAD
9144111107
L
W
D
L
L
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
9126820-125
L
D
W
D
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
8017515-101
L
L
L
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Tenerife ocupa la decimotercera posición, mientras que el Girona se sitúa en el séptimo puesto. Los visitantes llegan con la ventaja de estar más cerca de la zona de promoción, mientras que los locales necesitan puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.

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