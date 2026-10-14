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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Roma y Real Madrid se puede seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación encontrarás el canal y el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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El Stadio Olimpico de Roma acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre la AS Roma de Gian Piero Gasperini y el Real Madrid de José Mourinho. Los romanos buscan mejorar su posición en la tabla del torneo continental frente a uno de los conjuntos más temibles de Europa.

Gasperini ha construido un equipo con carácter y personalidad propia desde su llegada al banquillo giallorosso. El técnico italiano ha reconocido públicamente la fortaleza del Real Madrid, aunque ha dejado claro que su equipo tiene una identidad definida y no saldrá a especular en su propio estadio.

El Real Madrid llega a Roma con la confianza que otorga una racha de resultados positivos en LaLiga. Los blancos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y se presentan en el Olímpico como favoritos claros para llevarse los tres puntos.

Kylian Mbappé encabeza el ataque madridista junto a Jude Bellingham y Brahim Díaz, una delantera con capacidad para decidir cualquier partido en un solo momento de inspiración. Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde completan un centro del campo con enorme calidad técnica y físico.

Por su parte, Paulo Dybala y Matías Soulé son los referentes ofensivos de una Roma que lleva sin perder varios encuentros consecutivos en Serie A. El conjunto romano necesita los tres puntos para escalar posiciones en el grupo y mantener vivas sus aspiraciones europeas.

Si quieres saber cómo y dónde ver este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Gasperini apunta a un once con Mile Svilar bajo palos y una defensa formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso y Evan N'Dicka. Wesley y Devyne Rensch actuarían como carrileros, con Marten de Roon y Manu Koné en el doble pivote. Matías Soulé, Paulo Dybala y Donyell Malen completarían el bloque ofensivo. El cuerpo técnico no ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro, aunque se podrían producir novedades en las horas previas al partido.

Mourinho recupera a Thibaut Courtois bajo palos y cuenta con una línea defensiva formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold forman el eje del centro del campo junto a Federico Valverde, mientras que Brahim Díaz y Yan Diomandé acompañan a Kylian Mbappé en el ataque. El Madrid tampoco registra ausencias confirmadas por sanción o lesión de cara al partido.

Forma

La Roma llega al partido con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Gasperini no ha perdido en ese período, aunque le ha costado cerrar partidos: el empate más reciente fue el 0-0 ante el Como en Serie A el pasado 11 de octubre. El conjunto romano ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo, con la victoria por 2-1 ante el Atalanta como resultado más destacado.

El Real Madrid presenta una racha más contundente, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. Los blancos perdieron ante el Atlético de Madrid por 2-1 en LaLiga, pero respondieron con triunfos ante Villarreal, Elche y Rayo Vallecano, además de vencer al Inter de Milán por 2-1 en la fase de grupos de la Champions League. En total, el Madrid ha anotado diez goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos en competición oficial favorece claramente al Real Madrid. Los blancos no han perdido ninguno de los cuatro últimos encuentros oficiales ante la Roma, todos disputados en la Liga de Campeones, con victorias por 3-0 y 2-0 en la fase de grupos de 2018, así como dos triunfos en los octavos de final de 2016. El único precedente sin vencedor en los últimos años fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2019 que terminó 2-2.

Clasificación

En la tabla de la fase de grupos de la Champions League, la Roma ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Madrid se sitúa en el decimotercer puesto. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su clasificación en el torneo continental.