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Liga de Campeones
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Cómo ver Roma vs Real Madrid: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Roma y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Stadio Olimpico, Rome
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Cómo ver Roma vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Roma y Real Madrid se puede seguir en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. A continuación encontrarás el canal y el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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El Stadio Olimpico de Roma acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre la AS Roma de Gian Piero Gasperini y el Real Madrid de José Mourinho. Los romanos buscan mejorar su posición en la tabla del torneo continental frente a uno de los conjuntos más temibles de Europa.

Gasperini ha construido un equipo con carácter y personalidad propia desde su llegada al banquillo giallorosso. El técnico italiano ha reconocido públicamente la fortaleza del Real Madrid, aunque ha dejado claro que su equipo tiene una identidad definida y no saldrá a especular en su propio estadio.

El Real Madrid llega a Roma con la confianza que otorga una racha de resultados positivos en LaLiga. Los blancos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y se presentan en el Olímpico como favoritos claros para llevarse los tres puntos.

Kylian Mbappé encabeza el ataque madridista junto a Jude Bellingham y Brahim Díaz, una delantera con capacidad para decidir cualquier partido en un solo momento de inspiración. Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde completan un centro del campo con enorme calidad técnica y físico.

Por su parte, Paulo Dybala y Matías Soulé son los referentes ofensivos de una Roma que lleva sin perder varios encuentros consecutivos en Serie A. El conjunto romano necesita los tres puntos para escalar posiciones en el grupo y mantener vivas sus aspiraciones europeas.

Si quieres saber cómo y dónde ver este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Roma contra Real Madrid alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Gasperini apunta a un once con Mile Svilar bajo palos y una defensa formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso y Evan N'Dicka. Wesley y Devyne Rensch actuarían como carrileros, con Marten de Roon y Manu Koné en el doble pivote. Matías Soulé, Paulo Dybala y Donyell Malen completarían el bloque ofensivo. El cuerpo técnico no ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro, aunque se podrían producir novedades en las horas previas al partido.

Mourinho recupera a Thibaut Courtois bajo palos y cuenta con una línea defensiva formada por Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold forman el eje del centro del campo junto a Federico Valverde, mientras que Brahim Díaz y Yan Diomandé acompañan a Kylian Mbappé en el ataque. El Madrid tampoco registra ausencias confirmadas por sanción o lesión de cara al partido.

Forma

ROM

ROM - Formulario

ATA
W2-1
FB
D1-1
TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

La Roma llega al partido con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Gasperini no ha perdido en ese período, aunque le ha costado cerrar partidos: el empate más reciente fue el 0-0 ante el Como en Serie A el pasado 11 de octubre. El conjunto romano ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo, con la victoria por 2-1 ante el Atalanta como resultado más destacado.

El Real Madrid presenta una racha más contundente, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. Los blancos perdieron ante el Atlético de Madrid por 2-1 en LaLiga, pero respondieron con triunfos ante Villarreal, Elche y Rayo Vallecano, además de vencer al Inter de Milán por 2-1 en la fase de grupos de la Champions League. En total, el Madrid ha anotado diez goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

RomaEmpateReal Madrid
1
0
4
Amistosos
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
2Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El historial reciente entre ambos equipos en competición oficial favorece claramente al Real Madrid. Los blancos no han perdido ninguno de los cuatro últimos encuentros oficiales ante la Roma, todos disputados en la Liga de Campeones, con victorias por 3-0 y 2-0 en la fase de grupos de 2018, así como dos triunfos en los octavos de final de 2016. El único precedente sin vencedor en los últimos años fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2019 que terminó 2-2.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de grupos de la Champions League, la Roma ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Madrid se sitúa en el decimotercer puesto. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su clasificación en el torneo continental.

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