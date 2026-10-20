Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido PSG vs Barcelona se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Accede al live stream del partido a través de su plataforma.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Parc des Princes acoge este martes uno de los partidos más atractivos de la fase de liga de la Champions League 2026/27, con Paris Saint-Germain y Barcelona midiendo fuerzas en París.

Luis Enrique llega al duelo con su equipo en un estado de forma sobresaliente. Los parisinos vienen de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo en la Etihad ante Manchester City y una trabajada victoria ante Estrasburgo en Ligue 1 el pasado fin de semana. El campeón de Europa busca consolidar su liderato en la fase de liga.

Sin embargo, Luis Enrique tendrá que resolver un problema que ha generado debate interno: los penaltis. Ousmane Dembélé, Ferran Torres y Desire Doué han fallado desde los once metros en las últimas semanas, una estadística que preocupa al técnico asturiano de cara a partidos de máxima tensión.

El Barcelona de Hansi Flick llega a París con la confianza disparada tras golear al Real Betis 5-2 en La Liga. Dani Olmo marcó en ese partido, rompiendo su sequía goleadora, y lanzó un aviso claro tanto al PSG como al Real Madrid. Los azulgranas son segundos en la fase de liga de la Champions y llegan con la dinámica de diez victorias consecutivas en todas las competiciones.

No obstante, Flick deberá gestionar una crisis defensiva de consideración. Eric García ha sido descartado para este partido, y Jules Kounde es duda seria. Se trata de un golpe significativo para la zaga catalana en un momento en que el calendario no da respiro.

PSG también llega con sus propias bajas. Nuno Mendes, confirmado como baja por lesión muscular en el muslo, no estará disponible para el choque, lo que obliga a replantear el lateral izquierdo en el esquema de Luis Enrique.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, descartado por una lesión en el muslo, junto a Alessandro Longoni y Senny Mayulu. El once probable del PSG apunta a Safonov en portería, con Hakimi, Pacho, Marquinhos y Digne en defensa, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo, y Doué, Kvaratskhelia y Dembélé en ataque.

Por parte del Barcelona, Hansi Flick afronta una situación complicada en defensa. Andreas Christensen, Eric García, Jules Kounde y Roony Bardghji están todos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con Gerard Martín, João Cancelo, Pau Cubarsí y Xavi Espart en la línea defensiva, y Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo y Raphinha completando el equipo.

Forma

El PSG llega al partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con un balance de 11 goles a favor y 7 en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Estrasburgo en Ligue 1, y antes de eso se impusieron por 2-4 al Manchester City en la Champions League.

El Barcelona presenta un rendimiento igual de sólido, con cinco victorias consecutivas que incluyen un 2-5 al Real Betis en La Liga y un contundente 1-4 al Galatasaray en la Champions. En esos cinco partidos, los azulgranas han anotado 19 goles y encajado 10, mostrando una capacidad ofensiva notable aunque con cierta fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Champions League se saldó con victoria del PSG por 1-2 en el Camp Nou en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en la competición europea, el PSG acumula tres victorias por una del Barcelona, con un encuentro que terminó en empate. Los parisinos han demostrado ser un rival especialmente incómodo para los azulgranas en los cruces continentales recientes.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League 2026/27, el PSG ocupa la primera posición, mientras que el Barcelona es segundo. El partido de este martes enfrenta, por tanto, a los dos equipos más en forma del torneo continental en este momento.