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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Barcelona: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Paris Saint-Germain vs Barcelona
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido PSG vs Barcelona se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Accede al live stream del partido a través de su plataforma.

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El Parc des Princes acoge este martes uno de los partidos más atractivos de la fase de liga de la Champions League 2026/27, con Paris Saint-Germain y Barcelona midiendo fuerzas en París.

Luis Enrique llega al duelo con su equipo en un estado de forma sobresaliente. Los parisinos vienen de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo en la Etihad ante Manchester City y una trabajada victoria ante Estrasburgo en Ligue 1 el pasado fin de semana. El campeón de Europa busca consolidar su liderato en la fase de liga.

Sin embargo, Luis Enrique tendrá que resolver un problema que ha generado debate interno: los penaltis. Ousmane Dembélé, Ferran Torres y Desire Doué han fallado desde los once metros en las últimas semanas, una estadística que preocupa al técnico asturiano de cara a partidos de máxima tensión.

El Barcelona de Hansi Flick llega a París con la confianza disparada tras golear al Real Betis 5-2 en La Liga. Dani Olmo marcó en ese partido, rompiendo su sequía goleadora, y lanzó un aviso claro tanto al PSG como al Real Madrid. Los azulgranas son segundos en la fase de liga de la Champions y llegan con la dinámica de diez victorias consecutivas en todas las competiciones.

No obstante, Flick deberá gestionar una crisis defensiva de consideración. Eric García ha sido descartado para este partido, y Jules Kounde es duda seria. Se trata de un golpe significativo para la zaga catalana en un momento en que el calendario no da respiro.

PSG también llega con sus propias bajas. Nuno Mendes, confirmado como baja por lesión muscular en el muslo, no estará disponible para el choque, lo que obliga a replantear el lateral izquierdo en el esquema de Luis Enrique.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaO. DembeleO. DembeleJoan GarcíaJoan GarcíaG. MartinG. MartinJoão CanceloJoão CanceloPau CubarsíPau CubarsíX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Barcelona

Manager

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, descartado por una lesión en el muslo, junto a Alessandro Longoni y Senny Mayulu. El once probable del PSG apunta a Safonov en portería, con Hakimi, Pacho, Marquinhos y Digne en defensa, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo, y Doué, Kvaratskhelia y Dembélé en ataque.

Por parte del Barcelona, Hansi Flick afronta una situación complicada en defensa. Andreas Christensen, Eric García, Jules Kounde y Roony Bardghji están todos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con Gerard Martín, João Cancelo, Pau Cubarsí y Xavi Espart en la línea defensiva, y Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Anthony Gordon, Dani Olmo y Raphinha completando el equipo.

Forma

PSG

PSG - Formulario

B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BAR

BAR - Formulario

SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG llega al partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con un balance de 11 goles a favor y 7 en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Estrasburgo en Ligue 1, y antes de eso se impusieron por 2-4 al Manchester City en la Champions League.

El Barcelona presenta un rendimiento igual de sólido, con cinco victorias consecutivas que incluyen un 2-5 al Real Betis en La Liga y un contundente 1-4 al Galatasaray en la Champions. En esos cinco partidos, los azulgranas han anotado 19 goles y encajado 10, mostrando una capacidad ofensiva notable aunque con cierta fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateBarcelona
3
1
1
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
13Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en la Champions League se saldó con victoria del PSG por 1-2 en el Camp Nou en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en la competición europea, el PSG acumula tres victorias por una del Barcelona, con un encuentro que terminó en empate. Los parisinos han demostrado ser un rival especialmente incómodo para los azulgranas en los cruces continentales recientes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League 2026/27, el PSG ocupa la primera posición, mientras que el Barcelona es segundo. El partido de este martes enfrenta, por tanto, a los dos equipos más en forma del torneo continental en este momento.

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