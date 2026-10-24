¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Major League Soccer
team-logoNueva York Red Bulls
Sports Illustrated Stadium
team-logoInter Miami CF
¡Mira aquí! Apple TV
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF
Nueva York Red Bulls
Inter Miami CF
Major League Soccer

Cómo ver el partido de Major League Soccer entre Nueva York Red Bulls y Inter Miami CF, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Major League Soccer - Jornada 31
Sports Illustrated Stadium
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Apple TV, que es el hogar exclusivo de toda la temporada de la MLS. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Apple TV

Apple TV

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El New York Red Bulls recibe al Inter Miami CF en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey en un duelo de la Major League Soccer que llega en un momento muy distinto para ambos clubes.

Los Red Bulls atraviesan un tramo complicado. El equipo dirigido por Michael Bradley ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo caídas ante Toronto FC y DC United, y llega a este compromiso necesitando urgentemente recuperar terreno en la tabla.

El Inter Miami, en cambio, llega en forma. El conjunto de Kily González encadena tres victorias consecutivas, con una contundente goleada 4-0 ante DC United y un triunfo 2-0 frente al New York City FC entre los resultados más recientes. La diferencia de momento entre ambos equipos es evidente.

Lionel Messi sigue siendo el factor diferencial del Miami. El astro argentino, de 39 años, viene de anotar un doblete ante Atlanta United y continúa liderando la tabla de goleadores de la MLS. Su presencia en el campo es, por sí sola, un argumento de peso para cualquier resultado.

Los antecedentes recientes entre estos dos rivales favorecen claramente al Inter Miami, que ha dominado los enfrentamientos directos en los últimos años con goleadas incluidas. Los Red Bulls necesitarán una versión muy superior a la que han mostrado últimamente para cambiar esa tendencia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Nueva York Red Bulls contra Inter Miami CF alineaciones probables

Manager

  • M. Bradley

En el lado local, Michael Bradley dirige a los Red Bulls sin que se hayan confirmado titulares ni bajas oficiales de cara a este partido. La información sobre posibles lesionados o sancionados se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el Inter Miami, Kily González tampoco ha revelado su once probable, y el cuerpo técnico no ha reportado bajas ni suspensiones confirmadas. El equipo visitante llega con la plantilla aparentemente disponible y con la confianza que otorgan tres victorias seguidas.

Forma

RNY

RNY - Formulario

NYC
W0-1
STL
L0-3
SDI
W4-1
DCU
L2-1
TFC
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MIA

MIA - Formulario

SDI
D2-2
COL
L2-1
DCU
W4-0
NYC
W2-0
ATL
W1-3
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Los Red Bulls presentan un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos de la MLS. Su resultado más reciente fue una derrota 0-2 ante Toronto FC, y antes cayeron 2-1 frente a DC United. El único punto positivo en ese tramo fue una amplia victoria 4-1 sobre San Diego FC. En total, el equipo ha marcado tres goles y encajado nueve en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

El Inter Miami llega en un estado de forma muy superior, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 3-1 ante Atlanta United, y antes habían goleado 4-0 al DC United. El único tropiezo fue una derrota 2-1 ante el Columbus Crew. En conjunto, el Miami ha anotado doce goles y recibido cuatro, mostrando una solidez ofensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Nueva York Red BullsEmpateInter Miami CF
1
1
3
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
2
F
Major League Soccer
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
1
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
6
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
2
F
Major League Soccer
Nueva York Red Bulls badge
Nueva York Red Bulls
RNY
4
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
F
10Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en la MLS, con el Inter Miami como local, y terminó en empate 2-2. Antes de ese resultado, los antecedentes favorecen claramente al Miami: en julio de 2025, el Inter Miami goleó 5-1 a los Red Bulls en Nueva Jersey, y en mayo de 2025 repitió con un 4-1 en casa. De los cinco últimos duelos directos, el Inter Miami ha ganado tres, ha empatado uno y ha perdido uno, con una diferencia de goles ampliamente favorable al conjunto de Florida.

Clasificación

Oriental

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Nashville SCNashville SCNSC
3020736423+4167
D
W
W
W
W
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
30151057351+2255
W
W
W
L
D
3
Revolución de Nueva InglaterraRevolución de Nueva InglaterraNER
30164104941+852
W
W
L
L
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
30146105244+848
L
L
W
W
W
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
3013895345+847
D
L
W
L
W
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
30137106148+1346
D
W
W
W
W
7
Orlando CityOrlando CityORL
30125135870-1241
W
D
W
L
L
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
30109116271-939
W
L
L
W
L
9
Nueva York Red BullsNueva York Red BullsRNY
30106143956-1736
L
L
W
L
W
10
Toronto FCToronto FCTFC
30812104655-936
W
D
W
L
L
11
Columbus CrewColumbus CrewCOL
30105154647-135
W
W
L
W
W
12
New York City FCNew York City FCNYC
30810124341+234
D
L
L
D
L
13
DC UnitedDC UnitedDCU
30712113853-1533
L
L
W
L
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3086163751-1430
L
W
L
D
W
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3067173660-2425
D
L
L
W
L
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF

En la conferencia Este, el Inter Miami ocupa la segunda posición, lo que le sitúa entre los candidatos directos a los playoffs. Los Red Bulls, en cambio, están novenos en su conferencia, una posición que les deja con escaso margen de error si quieren mantener opciones de clasificación.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google