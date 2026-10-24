Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer - Jornada 31 24 oct 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Cómo ver Nueva York Red Bulls vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Apple TV, que es el hogar exclusivo de toda la temporada de la MLS. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El New York Red Bulls recibe al Inter Miami CF en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey en un duelo de la Major League Soccer que llega en un momento muy distinto para ambos clubes.

Los Red Bulls atraviesan un tramo complicado. El equipo dirigido por Michael Bradley ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo caídas ante Toronto FC y DC United, y llega a este compromiso necesitando urgentemente recuperar terreno en la tabla.

El Inter Miami, en cambio, llega en forma. El conjunto de Kily González encadena tres victorias consecutivas, con una contundente goleada 4-0 ante DC United y un triunfo 2-0 frente al New York City FC entre los resultados más recientes. La diferencia de momento entre ambos equipos es evidente.

Lionel Messi sigue siendo el factor diferencial del Miami. El astro argentino, de 39 años, viene de anotar un doblete ante Atlanta United y continúa liderando la tabla de goleadores de la MLS. Su presencia en el campo es, por sí sola, un argumento de peso para cualquier resultado.

Los antecedentes recientes entre estos dos rivales favorecen claramente al Inter Miami, que ha dominado los enfrentamientos directos en los últimos años con goleadas incluidas. Los Red Bulls necesitarán una versión muy superior a la que han mostrado últimamente para cambiar esa tendencia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Michael Bradley dirige a los Red Bulls sin que se hayan confirmado titulares ni bajas oficiales de cara a este partido. La información sobre posibles lesionados o sancionados se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el Inter Miami, Kily González tampoco ha revelado su once probable, y el cuerpo técnico no ha reportado bajas ni suspensiones confirmadas. El equipo visitante llega con la plantilla aparentemente disponible y con la confianza que otorgan tres victorias seguidas.

Forma

Los Red Bulls presentan un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos de la MLS. Su resultado más reciente fue una derrota 0-2 ante Toronto FC, y antes cayeron 2-1 frente a DC United. El único punto positivo en ese tramo fue una amplia victoria 4-1 sobre San Diego FC. En total, el equipo ha marcado tres goles y encajado nueve en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

El Inter Miami llega en un estado de forma muy superior, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 3-1 ante Atlanta United, y antes habían goleado 4-0 al DC United. El único tropiezo fue una derrota 2-1 ante el Columbus Crew. En conjunto, el Miami ha anotado doce goles y recibido cuatro, mostrando una solidez ofensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en la MLS, con el Inter Miami como local, y terminó en empate 2-2. Antes de ese resultado, los antecedentes favorecen claramente al Miami: en julio de 2025, el Inter Miami goleó 5-1 a los Red Bulls en Nueva Jersey, y en mayo de 2025 repitió con un 4-1 en casa. De los cinco últimos duelos directos, el Inter Miami ha ganado tres, ha empatado uno y ha perdido uno, con una diferencia de goles ampliamente favorable al conjunto de Florida.

Clasificación

En la conferencia Este, el Inter Miami ocupa la segunda posición, lo que le sitúa entre los candidatos directos a los playoffs. Los Red Bulls, en cambio, están novenos en su conferencia, una posición que les deja con escaso margen de error si quieren mantener opciones de clasificación.