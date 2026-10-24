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Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Rome
team-logoParma Calcio 1913
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Cómo ver Lazio vs Parma Calcio 1913: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Lazio y Parma Calcio 1913, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 8
Stadio Olimpico, Rome
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Cómo ver Lazio vs Parma Calcio 1913 en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Para acceder, es necesario disponer de una suscripción activa.

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El Estadio Olímpico de Roma acoge este encuentro de Serie A entre la Lazio de Gennaro Gattuso y el Parma de Alberto Gilardino, dos equipos que atraviesan momentos radicalmente distintos en la temporada.

La Lazio llega como uno de los conjuntos más en forma del campionato. Los biancocelesti comparten la segunda posición de la tabla con el Inter, respaldados por un arranque de temporada que pocos esperaban a este nivel.

El equipo de Gattuso viene de golear 3-0 a la Juventus en el Allianz Stadium, con Isaksen y Dele-Bashiru entre los protagonistas de una noche para el recuerdo. La solidez defensiva y la claridad ofensiva del conjunto romano son sus señas de identidad en este inicio de curso.

El Parma, en cambio, atraviesa una crisis de resultados que lo tiene instalado en la zona de descenso. Los de Gilardino acaban de caer 3-0 ante el Torino, con una doblete de Simeone que sentenció la noche en el Tardini. Tres derrotas en los últimos cinco partidos dibujan un panorama complicado para los ducales.

Las bajas pesan en ambos bandos, aunque es el Parma quien afronta el partido con mayores problemas en su plantilla. Con la Lazio como favorita clara y el Parma necesitado de puntos para alejarse del descenso, el choque promete intensidad.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lazio contra Parma Calcio 1913 alineaciones probables

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
page.match.formation.title
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
C. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. BernabeS. BritschgiS. BritschgiG. FabbianG. FabbianM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romeroteam-logoS. Lontani
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-3-3
Lazio

Once inicial

Parma Calcio 1913

Manager

  • G. Gattuso
  • A. Gilardino

En la Lazio, Gattuso no podrá contar con Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Matteo Cancellieri ni Kenneth Taylor por lesión. El técnico italiano apunta a un once con Mandas bajo palos, una línea defensiva formada por Sutalo, Provstgaard, Tavares y Floriani Mussolini, Dele-Bashiru, Belahyane y Frattesi en el centro del campo, y el tridente ofensivo compuesto por Isaksen, Noslin y Zaccagni.

El Parma llega con las bajas de Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist y Lautaro Valenti. Gilardino tiene previsto alinear a Corvi en portería, con Del Prato, Troilo, Diego Carlos y Valeri en defensa, Bernabé, Britschgi y Fabbian en el mediocampo, y Keita, Romero y El Bilal Touré en ataque.

Forma

LAZ

LAZ - Formulario

VEN
W0-2
ARE
W2-0
JUV
D3-3
MON
W3-1
JUV
W0-3
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PAR

PAR - Formulario

MON
D1-1
COM
L2-1
GEN
W2-1
INT
L3-0
TOR
L0-3
Gol marcado (encajado)
4/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Lazio presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el contundente 3-0 ante la Juventus en el Allianz Stadium, y antes de eso los biancocelesti ya habían sumado tres puntos ante el Monza con un 3-1. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Gattuso ha marcado diez goles y solo ha encajado cuatro, lo que refleja su fiabilidad en ambas áreas.

El Parma, por su parte, acumula una sola victoria entre sus últimas cinco salidas, con tres derrotas y un empate completando el balance. La derrota más reciente fue el 3-0 encajado ante el Torino, donde Giovanni Simeone anotó dos goles. En ese período los ducales han marcado cuatro goles y han recibido ocho, una diferencia que explica su situación en la clasificación.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LazioEmpateParma Calcio 1913
2
2
1
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
F
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de abril de 2026 en el Estadio Olímpico de Roma, con empate a uno en Serie A. En los últimos cinco duelos, la Lazio acumula dos victorias frente a una del Parma, con dos empates adicionales. El historial reciente incluye un 3-1 a favor del Parma en diciembre de 2024 y un 2-2 en el Olímpico en abril de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
4
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
W
D
L
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
L
D
W
W
W
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
L
L
W
L
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

La Lazio ocupa la segunda posición de la Serie A, en la pelea directa por el liderato del campionato. El Parma, en cambio, se encuentra en el último puesto de la tabla, inmerso en una lucha por la permanencia que hace de este partido una cita de urgencia para los ducales.

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