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Cómo ver Juventus vs Lazio: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Juventus vs Lazio
Juventus
Lazio
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Juventus y Lazio, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 7
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Cómo ver Juventus vs Lazio en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN, que es la plataforma con los derechos de emisión para este encuentro.

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La Juventus recibe a la Lazio este domingo en el Allianz Stadium de Turín en la séptima jornada de la Serie A. El choque enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en el campionato.

La Lazio llega como líder compartida junto al Inter con 16 puntos en seis partidos, fruto de cinco victorias y un solo empate. Gennaro Gattuso ha construido un equipo sólido que sorprendió a muchos en este arranque de temporada.

La Juventus, en cambio, suma 11 puntos y arrastra cierta irregularidad en las últimas semanas. Sin embargo, el equipo de Luciano Spalletti llegó con el ánimo reforzado tras remontar en Vigo ante el Celta en Europa League.

Spalletti destacó en rueda de prensa el nivel de la Lazio, señalando a Davide Frattesi como un jugador especialmente peligroso: alguien que conoce bien y que puede desequilibrar en cualquier momento.

El técnico bianconero también tendrá que gestionar las consecuencias físicas del desplazamiento europeo. El equipo retomó la preparación a las 4:30 de la madrugada del día siguiente al partido en Vigo.

Gattuso, por su parte, compareció ante los medios con cierta tensión acumulada, aunque con la confianza de quien encabeza la tabla. La Lazio llega a Turín sabiendo que una victoria la dejaría sola en lo alto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y el resto de datos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Juventus contra Lazio alineaciones probables

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJhon LucumíJhon LucumíG. BremerG. BremerC. ConceicaoC. ConceicaoNico GonzálezNico GonzálezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-4-2-1
Juventus

Once inicial

Lazio

Manager

  • M. Domenichini
  • G. Gattuso

La Juventus afronta el partido con Luciano Spalletti en la grada por sanción. Marco Domenichini dirigirá al equipo desde el banquillo. El once probable apunta a Vicario en portería, Kalulu, Bremer y Lucumí en defensa, con Cambiaso y Conceição en los costados. Sarr y Douglas Luiz formarán el doble pivote, mientras que Nico González y McKennie acompañarán a Kolo Muani en ataque. Ekhator, Yildiz, Thuram, Locatelli, Owusu, Grabara y Milik están en la enfermería.

La Lazio llega con Gattuso y con la novedad de Luca Pellegrini, reintegrado en la lista tras haber sido excluido inicialmente no sin polémica. El once probable sitúa a Mandas bajo palos, con una defensa formada por Sutalo, Floriani Mussolini, Provstgaard y Tavares. Belahyane, Frattesi y Taylor ocuparán el centro del campo, con Isaksen, Noslin y Zaccagni en ataque. Cancellieri, Gudmundsson, Furlanetto, Rovella, Marusic y Przyborek no estarán disponibles.

Forma

JUV

JUV - Formulario

NEC
W5-0
ATA
W2-0
CRE
L0-1
CGL
D1-1
CEL
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LAZ

LAZ - Formulario

MIL
D2-2
VEN
W0-2
ARE
W2-0
JUV
D3-3
MON
W3-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Juventus llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria a domicilio ante el Celta Vigo por 1-2 en Europa League, que llegó tras el empate 1-1 ante el Cagliari en Serie A. En total, los bianconeri han marcado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo.

La Lazio presenta un rendimiento más consistente con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 3-1 ante el Monza en la jornada anterior de Serie A. Los biancocelesti han anotado diez goles y recibido ocho en ese período, con una racha de dos victorias consecutivas en el campionato.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

JuventusEmpateLazio
1
2
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
F
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
F
Copa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 8 de febrero de 2026 en el Allianz Stadium, con empate a dos en la Serie A. Antes de ese resultado, la Lazio se había impuesto por 1-0 como local en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, la Lazio acumula dos victorias frente a una de la Juventus, con dos empates y un total de diez goles repartidos entre ambos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
3
LazioLazioLAZ
6510114+716
W
W
D
W
W
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
W
W
W
L
6
AC MilánAC MilánMIL
6330115+612
D
W
D
D
W
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
W
L
D
W
8
ComoComoCOM
632196+311
D
L
W
W
W
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
W
L
L
L
W
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
W
D
L
W
L
13
LecceLecceLEC
6204612-66
L
L
W
L
L
14
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
L
L
L
L
W
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
L
W
L
D
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
L
D
W
L
L
19
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la Serie A, la Lazio ocupa la segunda posición, lo que la sitúa entre los candidatos al título en este arranque de temporada. La Juventus está séptima, en zona de Europa pero con margen de mejora si quiere pelear por los puestos de cabeza.

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