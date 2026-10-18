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Serie A - Jornada 7 18 oct 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Cómo ver Juventus vs Lazio en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN, que es la plataforma con los derechos de emisión para este encuentro.

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La Juventus recibe a la Lazio este domingo en el Allianz Stadium de Turín en la séptima jornada de la Serie A. El choque enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en el campionato.

La Lazio llega como líder compartida junto al Inter con 16 puntos en seis partidos, fruto de cinco victorias y un solo empate. Gennaro Gattuso ha construido un equipo sólido que sorprendió a muchos en este arranque de temporada.

La Juventus, en cambio, suma 11 puntos y arrastra cierta irregularidad en las últimas semanas. Sin embargo, el equipo de Luciano Spalletti llegó con el ánimo reforzado tras remontar en Vigo ante el Celta en Europa League.

Spalletti destacó en rueda de prensa el nivel de la Lazio, señalando a Davide Frattesi como un jugador especialmente peligroso: alguien que conoce bien y que puede desequilibrar en cualquier momento.

El técnico bianconero también tendrá que gestionar las consecuencias físicas del desplazamiento europeo. El equipo retomó la preparación a las 4:30 de la madrugada del día siguiente al partido en Vigo.

Gattuso, por su parte, compareció ante los medios con cierta tensión acumulada, aunque con la confianza de quien encabeza la tabla. La Lazio llega a Turín sabiendo que una victoria la dejaría sola en lo alto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y el resto de datos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

La Juventus afronta el partido con Luciano Spalletti en la grada por sanción. Marco Domenichini dirigirá al equipo desde el banquillo. El once probable apunta a Vicario en portería, Kalulu, Bremer y Lucumí en defensa, con Cambiaso y Conceição en los costados. Sarr y Douglas Luiz formarán el doble pivote, mientras que Nico González y McKennie acompañarán a Kolo Muani en ataque. Ekhator, Yildiz, Thuram, Locatelli, Owusu, Grabara y Milik están en la enfermería.

La Lazio llega con Gattuso y con la novedad de Luca Pellegrini, reintegrado en la lista tras haber sido excluido inicialmente no sin polémica. El once probable sitúa a Mandas bajo palos, con una defensa formada por Sutalo, Floriani Mussolini, Provstgaard y Tavares. Belahyane, Frattesi y Taylor ocuparán el centro del campo, con Isaksen, Noslin y Zaccagni en ataque. Cancellieri, Gudmundsson, Furlanetto, Rovella, Marusic y Przyborek no estarán disponibles.

Forma

La Juventus llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria a domicilio ante el Celta Vigo por 1-2 en Europa League, que llegó tras el empate 1-1 ante el Cagliari en Serie A. En total, los bianconeri han marcado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo.

La Lazio presenta un rendimiento más consistente con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 3-1 ante el Monza en la jornada anterior de Serie A. Los biancocelesti han anotado diez goles y recibido ocho en ese período, con una racha de dos victorias consecutivas en el campionato.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 8 de febrero de 2026 en el Allianz Stadium, con empate a dos en la Serie A. Antes de ese resultado, la Lazio se había impuesto por 1-0 como local en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, la Lazio acumula dos victorias frente a una de la Juventus, con dos empates y un total de diez goles repartidos entre ambos.

Clasificación

En la Serie A, la Lazio ocupa la segunda posición, lo que la sitúa entre los candidatos al título en este arranque de temporada. La Juventus está séptima, en zona de Europa pero con margen de mejora si quiere pelear por los puestos de cabeza.