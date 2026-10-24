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Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
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Cómo ver el partido de Bundesliga entre Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Bundesliga - Jornada 7
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Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se emite en directo a través de DAZN. A continuación tienes el enlace para acceder al live stream.

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El Signal Iduna Park de Dortmund acoge este sábado un duelo de Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt. El partido arranca a las 18:30 horas y promete ser un examen de nivel para ambos conjuntos en momentos bien distintos de la temporada.

El BVB llega al encuentro con el ánimo algo más calmado tras superar una racha sin victorias. El equipo de Niko Kovac sumó tres partidos seguidos sin ganar antes de imponerse en Bakú, y ahora busca consolidar ese impulso en casa ante su afición. En la Bundesliga, los de Dortmund ocupan la segunda posición, lo que da buena cuenta de su regularidad en el campeonato doméstico.

Serhou Guirassy sigue siendo el hombre al que miran todos cuando el BVB necesita un gol. El delantero anotó en dos ocasiones en el último partido europeo y llega con confianza a este choque. Su dupla con Maximilian Beier en la punta de ataque es una de las apuestas de Kovac para esta cita.

El Eintracht Frankfurt, en cambio, atraviesa un momento de altibajos. La goleada encajada ante el RB Leipzig —un 6-0 que todavía escuece— contrasta con la victoria ante el FC Colonia que cerró su última semana de competición. Adolf Huetter tiene trabajo por delante para recuperar la solidez defensiva de su equipo.

En Europa, la SGE no tiene compromisos esta temporada, lo que le permite volcarse por completo en la Bundesliga. Sin embargo, su undécima posición en la tabla refleja una irregularidad que le impide aspirar a los puestos más altos por el momento.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en directo: canal de televisión, live stream, horario y novedades en los onces.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
page.match.formation.title
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
4-4-2
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonF. NmechaF. NmechaJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyN. AtuboluN. AtuboluR. KochR. KochK. KosugiK. KosugiN. CollinsN. CollinsL. BrassierL. BrassierN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanJ. BurkardtJ. BurkardtY. EbnoutalibY. Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Eintracht Frankfurt

Manager

  • N. Kovac
  • A. Huetter

Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas, todos en la lista de bajas. El once probable del BVB apunta a Gregor Kobel bajo palos, con una línea defensiva formada por Nico Schlotterbeck, Joane Gadou y Waldemar Anton, y Serhou Guirassy como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Adolf Huetter tampoco tiene el plantel al completo: Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins y Oscar Hoejlund son bajas confirmadas. El once proyectado de la SGE sitúa a Noah Atubolu en portería y a Mario Götze como pieza clave en la creación de juego.

Forma

BVB

BVB - Formulario

VFB
W0-1
SVW
D2-2
BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SGE

SGE - Formulario

M05
W1-3
SCF
D2-2
EBS
W4-0
RBL
L6-0
KOE
W1-0
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Borussia Dortmund suma en sus últimos cinco partidos dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-1 ante el Sabah FK en la Champions League, mientras que antes había igualado sin goles ante el Union Berlin en la Bundesliga. En total, el BVB ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Eintracht Frankfurt presenta en sus últimos cinco encuentros tres victorias, un empate y una derrota. La SGE ganó 1-0 al FC Colonia en su último partido de Bundesliga, pero antes sufrió una severa derrota por 6-0 ante el RB Leipzig. En el conjunto de esos cinco partidos, Frankfurt ha anotado ocho goles y ha recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
F
DFB-Pokal
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de mayo de 2026 en la Bundesliga, con victoria del Borussia Dortmund por 3-2. En los cinco últimos duelos directos, el BVB acumula dos victorias, mientras que el Eintracht Frankfurt suma una. Los dos encuentros restantes terminaron en empate, incluyendo un 3-3 en enero de 2026 y un 1-1 en la Copa de Alemania de octubre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
6420225+1714
W
D
W
W
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
D
D
W
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
6411156+913
L
W
D
W
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
W
W
W
D
W
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
W
L
W
L
W
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
W
L
D
L
W
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
L
W
L
W
L
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
D
D
W
D
W
9
HamburgoHamburgoHSV
6303615-99
W
W
W
L
L
10
AugsburgoAugsburgoFCA
62221612+48
L
D
L
D
W
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
W
L
D
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
6213811-37
L
W
L
D
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
W
L
L
W
L
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
L
L
D
W
D
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
D
L
W
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
D
W
L
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Bundesliga, el Borussia Dortmund ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en plena pelea por el título. El Eintracht Frankfurt, en undécimo lugar, necesita sumar para alejarse de la zona media-baja y acercarse a los puestos europeos.

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