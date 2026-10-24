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Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se emite en directo a través de DAZN. A continuación tienes el enlace para acceder al live stream.

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El Signal Iduna Park de Dortmund acoge este sábado un duelo de Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt. El partido arranca a las 18:30 horas y promete ser un examen de nivel para ambos conjuntos en momentos bien distintos de la temporada.

El BVB llega al encuentro con el ánimo algo más calmado tras superar una racha sin victorias. El equipo de Niko Kovac sumó tres partidos seguidos sin ganar antes de imponerse en Bakú, y ahora busca consolidar ese impulso en casa ante su afición. En la Bundesliga, los de Dortmund ocupan la segunda posición, lo que da buena cuenta de su regularidad en el campeonato doméstico.

Serhou Guirassy sigue siendo el hombre al que miran todos cuando el BVB necesita un gol. El delantero anotó en dos ocasiones en el último partido europeo y llega con confianza a este choque. Su dupla con Maximilian Beier en la punta de ataque es una de las apuestas de Kovac para esta cita.

El Eintracht Frankfurt, en cambio, atraviesa un momento de altibajos. La goleada encajada ante el RB Leipzig —un 6-0 que todavía escuece— contrasta con la victoria ante el FC Colonia que cerró su última semana de competición. Adolf Huetter tiene trabajo por delante para recuperar la solidez defensiva de su equipo.

En Europa, la SGE no tiene compromisos esta temporada, lo que le permite volcarse por completo en la Bundesliga. Sin embargo, su undécima posición en la tabla refleja una irregularidad que le impide aspirar a los puestos más altos por el momento.

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Noticias del equipo y escuadras

Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas, todos en la lista de bajas. El once probable del BVB apunta a Gregor Kobel bajo palos, con una línea defensiva formada por Nico Schlotterbeck, Joane Gadou y Waldemar Anton, y Serhou Guirassy como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Adolf Huetter tampoco tiene el plantel al completo: Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins y Oscar Hoejlund son bajas confirmadas. El once proyectado de la SGE sitúa a Noah Atubolu en portería y a Mario Götze como pieza clave en la creación de juego.

Forma

El Borussia Dortmund suma en sus últimos cinco partidos dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-1 ante el Sabah FK en la Champions League, mientras que antes había igualado sin goles ante el Union Berlin en la Bundesliga. En total, el BVB ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese tramo.

El Eintracht Frankfurt presenta en sus últimos cinco encuentros tres victorias, un empate y una derrota. La SGE ganó 1-0 al FC Colonia en su último partido de Bundesliga, pero antes sufrió una severa derrota por 6-0 ante el RB Leipzig. En el conjunto de esos cinco partidos, Frankfurt ha anotado ocho goles y ha recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de mayo de 2026 en la Bundesliga, con victoria del Borussia Dortmund por 3-2. En los cinco últimos duelos directos, el BVB acumula dos victorias, mientras que el Eintracht Frankfurt suma una. Los dos encuentros restantes terminaron en empate, incluyendo un 3-3 en enero de 2026 y un 1-1 en la Copa de Alemania de octubre de 2025.

Clasificación

En la Bundesliga, el Borussia Dortmund ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en plena pelea por el título. El Eintracht Frankfurt, en undécimo lugar, necesita sumar para alejarse de la zona media-baja y acercarse a los puestos europeos.