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Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Real Madrid se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la retransmisión en cada servicio.

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El Spotify Camp Nou acoge este domingo uno de los partidos más trascendentales de la temporada en La Liga, cuando el Barcelona recibe al Real Madrid en un Clásico que puede marcar el rumbo del campeonato. Los locales llegan invictos en el torneo doméstico, con nueve victorias en nueve jornadas, mientras que el conjunto blanco afronta el desplazamiento a Cataluña con una racha de cuatro triunfos consecutivos que ha devuelto la confianza al vestuario.

Hansi Flick ha construido una máquina ofensiva que ha marcado 50 goles en 12 partidos esta temporada, aunque la derrota ante el PSG en la Champions League a mitad de semana dejó al descubierto algunas fragilidades defensivas. El técnico alemán insiste en que la clave para frenar a Kylian Mbappé reside en el posicionamiento colectivo y la compacidad defensiva, no en el marcaje individual.

Jose Mourinho, por su parte, lleva apenas mes y medio trabajando con el bloque completo de su plantilla tras los parones internacionales y el período de adaptación post-Mundial. El portugués ha pedido paciencia al entorno madridista, argumentando que es injusto comparar su proyecto en construcción con el equipo consolidado de Flick, aunque reconoce que ganar en el Camp Nou sería un mensaje contundente.

Las bajas condicionan la preparación de ambos equipos. El Barcelona no podrá contar con Eric García, Andreas Christensen, Roony Bardghji ni Dani Olmo, quien se perderá aproximadamente un mes tras sufrir una lesión en el aductor en París. Jules Kounde es duda por un esguince de tobillo. En el lado visitante, Vinicius Junior cumple sanción, mientras que Rodrygo y Raúl Asencio están en la enfermería.

El joven Xavi Espart apunta a ocupar el lateral derecho ante la ausencia de Kounde, con Joao Cancelo cubriendo el costado contrario. Su exentrenador en La Masia lo ha respaldado públicamente, destacando su inteligencia táctica y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones. Enfrente, el adolescente Yan Diomande debería partir como extremo para el Madrid.

El marcador de La Liga otorga al choque una dimensión especial: una victoria culé ampliaría la brecha hasta los nueve puntos sobre un Madrid que ocupa el tercer puesto. Un triunfo visitante, en cambio, recortaría la diferencia a tres puntos y abriría completamente la lucha por el título. Para conocer dónde ver el partido en directo, consulta la información de emisión a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

El Barcelona afronta el Clásico con una lista de bajas significativa en defensa. Eric García, Andreas Christensen, Roony Bardghji y Dani Olmo están descartados, y Jules Kounde es duda por un esguince de tobillo. Flick prevé mantener la línea defensiva joven que jugó ante el PSG, con Xavi Espart en el lateral derecho y Joao Cancelo en el izquierdo. La once proyectado es: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Fermín López, Rodri; Lamine Yamal, Raphinha; Anthony Gordon.

El Real Madrid llega al Camp Nou sin Vinicius Junior, que cumple sanción, ni Rodrygo ni Raúl Asencio, ambos lesionados. Mourinho tiene previsto alinear a: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Yan Diomande, Arda Güler; Jude Bellingham, Kylian Mbappé; Denzel Dumfries.

Forma

El Barcelona presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la caída ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en la Champions League el 20 de octubre, su primer tropiezo de la temporada en cualquier competición. Antes de eso, los culés habían goleado al Real Betis por 5-2 en La Liga y al Galatasaray por 4-1 en Europa. En total, el equipo de Flick ha marcado 14 goles y encajado 7 en esos cinco encuentros.

El Real Madrid acumula cuatro victorias consecutivas tras la derrota ante el Atlético de Madrid el 20 de septiembre. Los blancos vencieron por 4-1 al RB Leipzig en Champions el 21 de octubre y al Sevilla por el mismo marcador en La Liga el 18 de octubre. En los últimos cinco partidos, el conjunto de Mourinho ha anotado 14 goles y recibido 5.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de mayo de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 2-0 en La Liga. En los últimos cinco Clásicos, el Barcelona ha ganado cuatro y el Real Madrid uno, con el triunfo blanco registrado en el Bernabéu en octubre de 2025 por 2-1. El conjunto culé ha marcado 14 goles y encajado 8 en esos cinco enfrentamientos.

Clasificación

El Barcelona lidera La Liga en la primera posición, mientras que el Real Madrid ocupa el tercer puesto. La diferencia entre ambos equipos en la tabla convierte este Clásico en un duelo con implicaciones directas en la lucha por el título.