Recuerdos dolorosos que siembran el pánico en el Barcelona: Flick teme perder a 3 estrellas

Los pasillos del Barcelona viven un estado de inquietud con el inicio del último parón internacional de 2026, después de que el regreso de los jugadores de las concentraciones de las selecciones nacionales se haya convertido en una fuente recurrente de dolores de cabeza dentro del club catalán, que espera esta vez evitar el escenario de las lesiones y recuperar a todos sus elementos sin nuevas pérdidas.

El diario español "Marca" señaló que el Barcelona observa con cautela la participación de sus internacionales, ante experiencias anteriores dolorosas, en las que varias de sus estrellas regresaron con lesiones de peso que le costaron al equipo su ausencia durante largos periodos o les privaron de ofrecer su mejor nivel en etapas decisivas de la temporada.

Destaca el caso del brasileño Raphinha como una de las principales fuentes de preocupación, después de que se lesionara en los últimos tres parones internacionales en los que participó con la selección de su país. El inicio fue durante el último parón internacional de la temporada 2025-2026, cuando sufrió una lesión que afectó a su nivel en la etapa final de la campaña, antes de que su calvario se renovara durante el Mundial, para luego sufrir una nueva recaída en el último parón internacional.

Debido a estos precedentes, el cuerpo técnico del Barcelona advirtió al jugador sobre la necesidad de extremar la cautela y evitar riesgos, especialmente porque los próximos partidos de la selección de Brasil son amistosos y no justifican poner en peligro su integridad física.

Por su parte, parece que Raphinha es consciente de la naturaleza de la situación, después de haber hablado ya con el seleccionador italiano Carlo Ancelotti sobre la necesidad de dosificar sus minutos de participación, dado que su recuperación no está completa al 100 %.

La estrella brasileña dijo, durante el acto de renovación de su contrato con el Barcelona la semana pasada: "Ancelotti sabe que debe dosificar los minutos de juego. También sería difícil para la selección si me lesionara. Hemos hablado, y él sabe que me estoy recuperando de mi última lesión. Me siento bien, pero no he recuperado mi disponibilidad al 100 %. La afición del Barcelona no tiene que preocuparse, porque me cuido bien".

La inquietud catalana no se limita a Raphinha, ya que la experiencia del neerlandés Frenkie de Jong sigue muy presente, después de que regresara de su participación con la selección de su país durante el Mundial con una grave lesión en la rodilla que lo apartó de los terrenos de juego cerca de cuatro meses.

De Jong recibió entonces críticas por no haber tenido el descanso suficiente durante el torneo disputado en Estados Unidos, además de por el retraso en su regreso al Barcelona para realizar las pruebas médicas necesarias, antes de que se revelara la gravedad de la lesión y sus consecuencias.

El centrocampista neerlandés volvió a los terrenos de juego hace unos pocos días y ofreció buenos niveles que confirmaron su recuperación, además de ser uno de los elementos fundamentales en el duelo ante el Atlético de Madrid el pasado domingo, pero el entrenador alemán Hansi Flick no quiere, desde luego, perder sus servicios de nuevo por una nueva lesión.

En contraposición, el Barcelona optó por tratar con cautela el caso de Lamine Yamal, después de que se decidiera descartarlo del partido de la selección de España ante la República Checa por sentir molestias en la rodilla.

Se espera que el jugador pase unos días en Barcelona para recuperarse y hacer seguimiento de su estado, con la esperanza de que sus molestias mejoren de forma que le permitan volver a participar en el siguiente partido ante Inglaterra.

Entre las lesiones anteriores de Raphinha, la larga ausencia de De Jong y la inquietud en torno al estado de Lamine Yamal, el Barcelona aguarda el final del parón internacional con los menores daños posibles, con la esperanza de que los días de selecciones no se conviertan en una nueva pesadilla que trastoque los planes de Flick en la próxima etapa.