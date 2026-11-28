Noticias del equipo

El Real Madrid de Jose Mourinho tiene cuatro bajas por lesión: Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo y Endrick. No hay jugadores sancionados.

El Alavés de Quique Sánchez Flores no podrá contar con Mikel Rodríguez, Facundo Garcés ni Hugo Novoa, también lesionados, y tampoco tiene sancionados. Aún no hay alineaciones probables, así que añadiremos novedades más cerca del inicio.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El Real Madrid recibe al Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, en un partido de Primera División que se juega este fin de semana.

Los de José Mourinho llegan con la moral alta tras remontar al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones. Iban perdiendo al descanso y terminaron ganando 5-1 con goles de Valverde, Bellingham, un doblete de Mbappé y un tanto de Vinícius.

El técnico portugués reconoció después que la primera parte fue mala y que cambió el partido con tres sustituciones al descanso y varios vídeos para corregir errores. También advirtió de que depender de las remontadas es arriesgado.

El Madrid ocupa la segunda posición de la liga y suma cinco victorias seguidas en todas las competiciones. Su ritmo goleador invita a pensar en otra noche cómoda en casa.

El Alavés de Quique Sánchez Flores viaja a la capital en una dinámica irregular. Ganó 3-1 al Deportivo de La Coruña en su último partido de liga, pero antes cayó por 6-1 ante el Barcelona.

Los vitorianos están novenos y saben que el Bernabéu exige máxima concentración desde el primer minuto. Su último triunfo fuera de casa fue contundente, un 1-6 en la Copa del Rey.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de TV y la emisión en directo.

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Estado de forma

El Real Madrid llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos (5V, 0E, 0D). El último fue el 5-1 al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones, y antes ganó 2-1 al Celta de Vigo en Liga.

En ese tramo marcó 16 goles, recibió cuatro y dejó la portería a cero en dos ocasiones, ante el Valencia (0-3) y el Racing de Santander (0-3).

El Alavés suma dos victorias, dos empates y una derrota (2V, 2E, 1D). Su último resultado fue un 3-1 al Deportivo de La Coruña, y antes goleó 1-6 al Anaitasuna en la Copa del Rey.

El equipo vitoriano anotó 11 goles y encajó nueve, con una derrota por 6-1 ante el Barcelona y un 0-0 contra el Sevilla.

Historial de enfrentamientos

El último duelo se jugó el 21 de abril de 2026 en Primera División y terminó con victoria del Real Madrid por 2-1. En los cinco enfrentamientos recientes, el conjunto blanco hizo pleno de victorias.

El Madrid marcó 13 goles y el Alavés, cuatro. El 5-0 de mayo de 2024 es el mayor margen del periodo.

La clasificación

En la clasificación de la Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición y el Alavés, la novena.