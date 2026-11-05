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Soy un redactor y editor de fútbol de South Yorkshire, que ha vivido a largo plazo en São Paulo y Cataluña.

Mi enfoque principal es Brasil, La Liga y la Champions. Estar sobre el terreno en Sudamérica y España me ha dado una perspectiva única sobre cómo se consume este deporte tan bonito en estas partes del mundo, además de dominar el castellano y el portugués.

Los primeros recuerdos futbolísticos de un joven de Yorkshire son los de ver la Serie A en Channel 4 en el piso de mi abuela, ser arrastrado a ver al Barnsley FC en Oakwell, y enamorarme del fútbol brasileño y español en un primer viaje familiar fuera del Reino Unido a Lloret de Mar durante el Mundial de '94.

Mi recuerdo futbolístico favorito es el primero que tengo del FC Barcelona y de la Champions, viendo a Romário y Stoichkov golear al Manchester United por 4-0 en el Camp Nou. También se podría elegir cualquiera de los Clásicos que he tenido la suerte de disfrutar en ese estadio, o haber llevado a mis hijos a los partidos de casa y fuera en la campaña de eliminatorias europeas del Barça 2024-2025, puesta fin con lágrimas en la vuelta de las semifinales en el San Siro para los chavales.