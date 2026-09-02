Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

El Schalke 04 vs Bayern de Múnich comienza el 5 de septiembre de 2026 a las 12:30 EST y a las 17:30 GMT.

El Bayern busca prolongar su racha dominante ante el Schalke

El Bayern de Múnich ha impuesto su ley ante el Schalke en los últimos años y afrontará este partido con la confianza de poder ampliar esa racha.

Resumen de la jornada 1

Hasta ahora, el regreso del Schalke a la máxima categoría ha sido una auténtica prueba de fuego. Su primer partido de la temporada terminó con una derrota por 3-0 ante el Augsburgo, y su siguiente examen es el más exigente posible: un duelo contra el gigante Bayern de Múnich, que arrancó la defensa de su título con una victoria por 5-1 sobre el Stuttgart.

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Jugadores clave y estadísticas

El Schalke se apoyará en gran medida en la vasta experiencia del delantero bosnio Edin Dzeko cuando reciba a los campeones. El conjunto local ha perdido sus últimos 12 enfrentamientos con el Bayern por un marcador global de 42-2. Increíblemente, Harry Kane no vio puerta en la victoria del Bayern por 5-1 ante el Stuttgart en el estreno liguero. Joshua Kimmich firmó dos asistencias, al igual que el fichaje veraniego Ismael Saibari.

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Posibles alineaciones

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Noticias de los equipos y plantillas

El Schalke afronta este partido sin Bryan Lasme ni Adrian Gantenbein por lesión, mientras que Ron Schallenberg cumple sanción. Muslic no tiene un once previsto confirmado a estas alturas, y se esperan más actualizaciones más cerca del inicio.

La lista de lesionados del Bayern incluye a Tarek Buchmann, Serge Gnabry y Jamal Musiala, y Kompany no ha señalado ninguna sanción. Musiala está ausente desde que se desplomó durante los amistosos de pretemporada debido a una afección neurológica, aunque los informes indican que se le ha ajustado la medicación y que su regreso podría producirse pronto. La recuperación de Gnabry de una lesión sufrida en abril también progresa. El Bayern no tiene una alineación inicial confirmada disponible por ahora.

Forma

Los últimos cinco partidos del Schalke se saldaron con dos victorias y tres derrotas, con seis goles a favor y once en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Augsburgo en la Bundesliga el 30 de agosto, prolongando una dinámica que también incluyó dos derrotas consecutivas por 0-3 en pretemporada ante el Real Madrid y el Atalanta. Sus victorias llegaron contra el Hallescher FC en la DFB-Pokal, donde ganó 5-2 tras la prórroga, y frente al Hessen Kassel en un amistoso, que ganó 5-0.

Los últimos cinco partidos del Bayern se tradujeron en cinco victorias de cinco, con dieciséis goles marcados y tres encajados. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-1 sobre el VfB Stuttgart en la Bundesliga el 28 de agosto. También venció al Borussia Dortmund por 2-1 en la Supercopa y logró victorias frente al FC Heidenheim, el RB Leipzig y el Aston Villa en pretemporada. El Bayern no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 13 de mayo de 2023, cuando el Bayern ganó 6-0 en un partido de Bundesliga disputado en el Allianz Arena. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Bayern ha ganado cuatro veces y el Schalke ninguna, con un partido que no acabó en victoria del Bayern en una eliminatoria de la DFB-Pokal en marzo de 2020, que el Bayern también ganó por 1-0. El Bayern ha marcado veintiún goles en esos cinco partidos y no ha encajado ninguno.

Clasificación

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Bayern de Múnich ocupa la primera posición, mientras que el Schalke 04 es decimoséptimo.