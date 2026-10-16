Pese al asombroso inicio de temporada de Michael Olise, las señales de preocupación han comenzado a aparecer dentro del Bayern de Múnich, después de que los últimos resultados del equipo revelaran una dependencia excesiva del brillo del astro francés, algo que provocó duras críticas de Didi Hamann, exjugador del club y analista de la cadena "Sky Sports".

Olise ha marcado ocho goles y ha dado cuatro asistencias en nueve partidos esta temporada, pero fue expulsado ante el Viking Stavanger noruego tras recibir dos tarjetas amarillas, a raíz de una acción imprudente sobre su rival Zlatko Tripic. El Bayern se vio obligado a completar el encuentro con diez jugadores, antes de recibir el gol del empate y terminar el partido con un 3-3, en un tropiezo que desató el enfado de Hamann.

Hamann declaró al diario "Bild" que el fracaso del Bayern a la hora de cerrar el partido pese a haber tenido antes superioridad numérica, y haber pasado 25 minutos con diez jugadores sin ser capaz de mantener la victoria, resulta preocupante, al considerar que el equipo ha pasado a depender de forma exagerada del brillo de Olise.

Y añadió: "El Bayern de Múnich se ha vuelto excesivamente dependiente de Olise. Si él no hace algo, nadie más lo hará. Es un jugador excepcional, y no quiero ni imaginar lo que podría pasar si se ausentara durante un periodo largo".

Las críticas de Hamann no se limitaron a Olise, sino que se extendieron al resto de los elementos ofensivos, con la excepción de Harry Kane, que ofrece un nivel destacado con cifras similares a las del astro francés, después de haber marcado ocho goles y dado cuatro asistencias.

Señaló el bajón de nivel de Luis Díaz y Lennart Karl, junto a la ausencia de Jamal Musiala por lesión, y al hecho de que Serge Gnabry no haya recuperado plenamente su estado de forma tras un largo periodo de inactividad. Tampoco Ismael Saibari ha aportado el acierto de cara al gol que se esperaba, lo que incrementa la presión sobre Olise y Kane.

Los temores del Bayern se multiplican antes de su esperado enfrentamiento ante el Arsenal en la Liga de Campeones de Europa, ya que Olise se perderá el próximo partido por sanción. El duelo será una prueba real de la capacidad del equipo para compensar la ausencia de una de sus principales armas ofensivas, y para responder a una pregunta que se impone con fuerza: ¿tiene el Bayern soluciones suficientes, o el brillo de Olise esconde una crisis ofensiva más profunda?